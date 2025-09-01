「友人の家と勘違い」と意味不明な供述　BTS・JUNG KOOK宅に再び侵入未遂、40代女現行犯逮捕

BTS・JUNG KOOKの自宅で再び不法侵入事件が発生し、40代女性が住居侵入の疑いで現行犯逮捕された。

ソウル・龍山（ヨンサン）警察署によると、40代女性Aは8月30日23時20分ごろ、龍山区に位置するJUNG KOOKの一戸建て住宅の駐車場に、他の車両に続いて無断で進入した疑いが持たれている。事件当時、防犯スタッフが監視カメラで侵入を確認し、すぐに警察へ通報したという。

逮捕されたAは警察の取り調べに対し、「友人の家と勘違いして入った」など、一貫性のない供述をしているという。

なお、JUNG KOOK宅への侵入事件は今回が初めてではない。

JUNG KOOKが兵役から除隊した今年6月11日には、30代中国人女が自宅玄関の暗証番号を入力して侵入しようと試み、現行犯逮捕されていた。この女は8月27日、不拘束のまま検察に送致されている。

警察は現在、Aを対象に正確な経緯を調べている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。