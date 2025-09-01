N・ジャクソンのバイエルン移籍は“100%”破談と現地メディア チェルシー復帰のためすでに代理人と共にイングランドに帰還へ
去就注目のセネガル代表は所属クラブに帰還するようだ。
『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、チェルシーに所属する24歳のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンのバイエルン・ミュンヘン行きは破談に終わったという。
2023年7月にビジャレアルからチェルシーへ完全移籍を果たしたジャクソンはプレミアリーグ初挑戦となった23-24シーズンは決定機を逃す場面も多く批判に晒されることもあったが、最終的には31試合に先発出場し、14ゴール5アシストを記録。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ30試合で10ゴール5アシストと2年連続で二桁得点を記録するなど活躍。しかし昨季の終盤戦にUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要なゲームとして臨んだニューカッスル戦やクラブW杯のフラメンゴ戦での軽率な一発退場などもあり、今夏の移籍市場では退団が噂されていた。
バイエルン移籍が目前で破談に終わったジャクソンだが、果たしてチェルシーで従来の通りプレイすることはできるのだろうか。
