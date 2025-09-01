Snow Man渡辺翔太、大阪の朝の会社員を見て実感「秋」 「電波を通して言いたい」ことも語る
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。
【写真】ゴージャスなゴールドのアクセサリーを身にまとう渡辺翔太
渡辺は、オールブラックのコーデの首元や指にジュエリーを輝かせて登場。「秋」にちなんだトークでは、「9月1日の月曜日で、いわゆる新学期」と語り、この日、朝の大阪の様子を見ていたと明かした。
学生だけでなく、会社員からも「（夏が）終わっちゃったな」の気持ちを感じたという。渡辺は「秋なんだな」としみじみ。
また、「○○の秋」のテーマでは、渡辺が「電波を通して言いたい」と切り出し、「オフの秋」と明言し、「本当に働きました（笑）」とにっこり。その上で「（仕事）やれることは全てやりますから」と気合をにじませていた。
日本・大阪の中心地である心斎橋に、関西エリアにおける新たな旗艦店「Swarovski大阪」が同日オープン。3フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストアとなる。
【写真】ゴージャスなゴールドのアクセサリーを身にまとう渡辺翔太
渡辺は、オールブラックのコーデの首元や指にジュエリーを輝かせて登場。「秋」にちなんだトークでは、「9月1日の月曜日で、いわゆる新学期」と語り、この日、朝の大阪の様子を見ていたと明かした。
学生だけでなく、会社員からも「（夏が）終わっちゃったな」の気持ちを感じたという。渡辺は「秋なんだな」としみじみ。
日本・大阪の中心地である心斎橋に、関西エリアにおける新たな旗艦店「Swarovski大阪」が同日オープン。3フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストアとなる。