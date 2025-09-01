ワンオクTaka、ライブ中に左足小指骨折「グチャッと」ツアーは今後も予定通り開催「みっともない格好でも出てくるので」
【モデルプレス＝2025/09/01】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが、8月30日に開催された日本ツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」の日産スタジアム公演にて骨折したことがわかった。同日、TakaがInstagramにて報告した。
【写真】ワンオクTaka、ライブでの骨折直後の姿
終演後にInstagramにて動画を投稿したTakaは「人生初の公演中に脚を骨折しました」と左足の小指を骨折したと報告。「Delusion:All」の歌唱中に小指の付け根が折れてしまったといい「歌ってるときに後ろに足ついたときにものすごい勢いでグチャッとなった。『あっ』となったんですけど…みなさんにはみっともない姿を見せてしまった」と当時の状況を説明した。
「しばらくこの感じに慣れるまで時間はかかるんですが、皆さん楽しかったでしょうか」とファンを気にかけつつ「『さすがに骨折か』って感じなんですけど、まだちょっと言葉が出ません」とショックを受けている様子。9月6日には北海道・札幌ドーム、13日から14日には大阪・ヤンマースタジアム長居での公演が控えているが「みっともない格好でも出てくるので待っててください」と力強く呼びかけ、「椅子座った状態で歌うとか二度とないので経験としてやろうかなと。それでもできることを証明したいと思います」と宣言していた。（modelpress編集部）
◆Taka、公演中に骨折
