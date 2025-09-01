「24時間テレビ」視聴率発表 瞬間最高はSUPER EIGHT横山裕マラソンゴール後
【モデルプレス＝2025/09/01】日本テレビは9月1日、「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）の視聴率（個人全体、世帯視聴率／ビデオリサーチ調べ）を発表した。
【全枠平均視聴率】は個人6.6%で、歴代26位タイ（関東地区 個人全体視聴率）。【コア視聴率】は4.2%で、歴代29位（関東地区 コアターゲット全体視聴率）。【世帯視聴率】は11.0%で、歴代38位（関東地区 世帯視聴率／※世帯は全48回中、個人全体は97年以降全29回中の順位）となった。
また、瞬間最高視聴率は【個人】17.4 % で、SUPER EIGHT・横山裕がチャリティーマラソンをゴールした後の31日20時45分。【コア】は13.1 % で、31日20時50分のゴール後、【世帯】も25.4％ で、31日20時45分の同じくゴール後。なお、マラソン子ども支援募金は番組終了時点の集計で7億40万8600円となった。（modelpress編集部）
【8月30日（土）個人／コア】
PART.1【18：30〜21：55】7.8％／5.2%
ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」
【21：55〜23・47】7.4％／4.5% 個人歴代26位（占拠率歴代13位）
PART.2【23：47〜26：00】3.6％／3.0%
PART.3【26：00〜29：00】1.5％／1.1%
【8月31日（日）個人／コア】
PART.4【5：00〜6：43】2.7％／1.0%
PART.5【6：55〜11：14】7.4％／4.4%
PART.6【11：24〜12：24】6.7％／3.9%
PART.7【12：24〜16：54】7.1％／4.5%
PART.8【16：59〜17：23】8.7％／5.7%
PART.9【17：23〜19：00】9.8％／5.7%
PART.10【19：00〜20：54】13.3％／9.5%
関東（日本テレビ）／個人視聴率：6.6%／世帯視聴率：11.0%
関西（読売テレビ）／個人視聴率：5.9%／世帯視聴率：10.0%
名古屋（中京テレビ）／個人視聴率：6.1%／世帯視聴率：10.9%
北部九州（福岡放送）／個人視聴率：6.4%／世帯視聴率：11.0%
札幌（札幌テレビ）／個人視聴率：6.8%／世帯視聴率：11.0%
仙台（ミヤギテレビ）／個人視聴率：6.4%／世帯視聴率：10.3%
広島（広島テレビ）／個人視聴率：6.9%／世帯視聴率：11.2%
静岡（静岡第一テレビ）／個人視聴率：6.9%／世帯視聴率：12.6%
福島（福島中央テレビ）／個人視聴率：8.4%／世帯視聴率：15.0%
新潟（テレビ新潟）／個人視聴率：9.7%／世帯視聴率：15.6%
岡山香川（西日本放送）／個人視聴率：8.5%／世帯視聴率：13.6%
