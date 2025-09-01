2026年度後期の朝ドラヒロイン・石橋静河、所属事務所の移籍を発表「より一層精進して参ります」
【モデルプレス＝2025/09/01】2026年度後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河が1日、自身のInstagramを更新。所属事務所を移籍することを発表した。
【写真】2026年朝ドラヒロインのド派手なピンク髪ショット
石橋は「ご報告」と題し、「この度、長年お世話になったPlageを離れ、ヒラタインターナショナルに所属する運びとなりました」と所属事務所を移籍することを報告。「役者としてゼロからスタートし、右も左もわからない私を支え、土台を作ってくださったPlageには、感謝しかありません。これまで支えてくれた方々への恩を胸に、新たな出会いに感謝しながら、より一層精進して参ります」と感謝を伝え、「今後とも応援よろしくお願いいたします」と結んでいる。
前事務所となるPlageも公式SNSを通じて、「石橋静河が弊社を退所し、2025年9月1日より株式会社ヒラタインターナショナル所属となりますことをご報告させていただきます」と投稿している。
石橋は1994年7月8日生まれの30歳、東京都出身。俳優の石橋凌と女優の原田美枝子の次女として知られており、幼少期よりクラッシクバレエをはじめ、2009年にアメリカとカナダへダンス留学。コンテンポラリーダンサーの活動を行っていたが、2015年に女優業をスタートさせた。以降、「東京ラブストーリー」（フジテレビ）、「大豆田とわ子と三人の元夫」（フジテレビ）、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK）などの話題作に出演し、2025年5月29日には2026年度後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインを務めることが発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
