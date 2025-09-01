親を高齢者施設に入居させ、ひと安心……。しかし、その安堵が突然覆されることがあります。「看取りまでお世話になります」と交わしたはずの契約。それにもかかわらず、トラブルを理由に、ある日突然「退所勧告」を突きつけられるケースも。本記事では福山さん（仮名）の事例とともに、介護施設との契約の注意点について、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

離れて暮らす母親を老人ホームへ

福山浩二さん（仮名／56歳）は、故郷から遠く離れた東京で暮らしています。現在は、妻の雅子さん（仮名）、大学生の長男との3人暮らしです。家族にはもう一人、すでに独立している25歳の長女もいます。

福山さん自身にはきょうだいがおらず、7年前に父親が他界してからは、80歳の母親が実家で一人暮らしをしていました。しかし、4年前に転倒して足を骨折したことや、近ごろはなにかと物騒なニュースが多いことも重なり、親子ともに80代での一人暮らしに不安を感じるように。そこで、高齢者向け施設への入居を検討しはじめました。

さまざまな施設を比較した結果、病気になって回復が見込めないような状況になっても看取りまで対応してもらえる「ターミナルケア」が可能な住居型有料老人ホームを選びました。入居費用は10万円で、月額利用料は12万円。母親には年金収入が月8万円しかないため、毎月4万円が不足しますが、父親の遺産として2,000万円ほどの貯蓄があります。そのため、実家を売却せずとも、当面の費用は見通しが立ちます。毎月の不足分4万円や非常時のお金を母親の貯蓄から下ろせる算段もでき、福山さんは胸をなでおろしました。

入居当時、母親には時折もの忘れが見られたものの、それまで一人暮らしができていたこともあり、認知症など健康面への大きな心配はありませんでした。ただ、福山さんが唯一気がかりだったのは、人付き合いがあまり得意ではない母親が、施設での集団生活に馴染めるかどうかという点でした。

骨折した足そのものは治っていたものの、治療中に筋力が落ちてしまったのでしょう。入居後の母親は「部屋から出るのも億劫だ」と福山さんに零しており、実際に、特別な用事以外はほとんど自室でテレビをみて過ごしていたそうです。そのせいか、入居後に母親は認知症が進んでしまい……。

急激に認知が進み、迷惑行為が目に余る状態に

施設側も母親の認知症の進行は把握しており、ケアを続けていました。しかし、母親が81歳になるころ、認知症が原因と思われる行動が目立ちはじめます。食事を拒否したり、食堂で周りの入居者や職員に暴言を吐いたりすることが頻繁になり、ついに施設から福山さんへ連絡が入ったのです。

電話を受けた福山さんは、少し声が大きくなってしまいました。

「ターミナルケアもあり、看取りまでお願いできるのではなかったんですか？」

これに対し、電話をかけてきた施設長は落ち着いた口調で説明します。

「契約書にも記載のとおり、一定の条件に当てはまる場合は退所をお願いすることがございます。今回は、暴言によってほかの入居者様や職員への影響が大きいこと、また食事拒否により当施設では対応できない医療行為が必要と判断されるため、大変申し訳ありませんが、早急の退所をお願いいたします」

思わず福山さんは言葉を失いました。

高齢者向け施設の退所理由

もちろん、認知症や介護についてはサービスを提供している施設も多く、基本的には、症状が悪化しても退所する必要のないケースも多くあります。しかし、今回のようにほかの入居者や職員への迷惑行為が続く場合や、施設で対応できない継続的な医療処置が必要になった際には、退所を迫られることがあります。

また、ほかの退所理由で多いのが、利用料金の滞納です。年金の少ない人が、貯蓄や親族の援助をあてにして高額な老人ホームに入居したものの、想定外の出費などで支払いが困難になる、という最悪の事態も考えておかなくてはいけません。事前に見積もりで出された金額だけではなく、臨時出費などにも備えておく必要があり、入居前に資金計画をしっかりとしておくことも大切です。

「看取りまで」は絶対ではない…退去リスクも考えておく

では、なぜ福山さんの母親は退所に至ってしまったのでしょうか。

施設に入ってから、母親はほかの入居者との交流をほとんど持たず、福山さんも多忙から面会に行く機会が少なくなっていたようです。こうした孤立が、認知症の進行を早めたのかもしれません。また、施設のケアは受けられていたようですが、病院へ行って施設での対応が難しい処置を受けられなかったことも理由として考えられます。

もし家族がこまめに様子をみていれば、MCI（軽度認知障害）の段階で治療を始めるという選択肢もありました。MCIは、早期に治療すれば進行を遅らせたり、症状を改善させたりできる可能性があります。家族が病院へ付き添い、治療を促すことも大切な関わりの一つではないでしょうか。

高齢者向け施設は職員やほかの入居者がいるため安心な面もありますが、環境に馴染めず孤独を深めてしまうケースも少なくありません。遠く離れて暮らす親とのコミュニケーションは、難しい面もあるでしょう。しかし、できる限りコミュニケーションをとり、状況の変化に早く気づくことが、こうした事態を防ぐ鍵となるのかもしれません。

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表