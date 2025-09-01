芳根京子さん、地震保険の新広報キャラクターに就任　新CMで「なまベェ」と共演

俳優の芳根京子さんが、2025年度・地震保険の新たな広報キャラクターに起用されました。

一般社団法人日本損害保険協会が9月1日から全国で放映する、新TVCM「みんな、まずは地震保険」篇に出演します。

■ 「なまベェ」とのユーモラスなやり取りで防災を考える

CMには、日本で古くから地震を予知すると伝えられてきた“なまず”をモチーフにしたキャラクター「なまベェ」が登場。

芳根さんが「防災リュック」「ヘルメット」といった備えを挙げると、なまベェが「だけで、大丈夫か？」と問いかけ、被災後の生活まで見据えた地震保険の重要性を訴える内容です。

撮影はブルーバックのスタジオで行われ、芳根さんは終始明るい笑顔を見せながら「なまベェ」との息の合った掛け合いを披露。「青い…魚…かわいい！」と初対面で笑顔を見せ、視聴者に語りかけるシーンでも説得力ある表情で現場を魅了したといいます。

■ 芳根京子さんのコメント：「備えは定期的に見直すことも大切」

芳根さんは今回の出演をきっかけに「改めて『私って地震保険入っているよな？』と見直しましたし、防災リュックも見直しました。そうしたら、たくさん買っていて安心だと思っていたお水がちょうど賞味期限だったので、買いなおしました」「定期的に見直すことも大切だなっていうのを今回感じることができました」と語りました。

また、役作りで心がける備えについては、「まずは、体験」だといいます。役柄の世界を実際に体感し、「肌で感じるっていうことをできるだけするようにしています」と話しました。

■ WEBCMや地域向け動画も公開

新TVCMに加え、30秒のWEBCMも公開されます。WEBCMでは芳根さんが「日本の年間地震回数」や「被災後の費用」に関するクイズに挑戦し、地震保険の重要性を再認識する様子が描かれています。

また、北海道・東京都・神奈川県・佐賀県・長崎県・沖縄県など地震保険付帯率の低い地域に向けた縦型ショート動画も展開し、地域ごとの地震リスクに基づいて啓発を行う予定です。

特設サイトは8月29日に公開されており、各動画は広告ギャラリーでも視聴可能となっています。

