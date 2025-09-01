º£Ç¯¤ÏºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¡Ä Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤Î¡Ü2.3¡Á2.4¡î¡Ê¿ä·×¡Ë µîÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¤ò¾å²ó¤êÅý·×»Ë¾åºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡ÚJNN¤Þ¤È¤á¡Û
¤³¤Î²Æ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JNN¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÅý·×»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ¿Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë»³·Á¤äµÜºê¤Ê¤É15¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù+2.3¡î¤«¤é2.4¡î¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅý·×»Ë¾å1°Ì¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¤Î+1.76¡î¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤¬ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤Î¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£