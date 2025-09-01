TBS NEWS DIG Powered by JNN

郷ひろみさんが自身のインスタグラムを更新。
母の誕生日をお祝いする、２ショット写真を公開しました。

郷ひろみさんは「ちょっと日が過ぎてしまったけど、おふくろのバースデーをお祝いしたよ！」と綴ると写真をアップ。

投稿された画像では、バースデーケーキと共に、郷ひろみさんが母と２人で満面の笑みを浮かべる様子が見て取れます。

続けて「今年92歳を迎えたけど、めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ。こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよねぇ。」と、記しました。

更に、郷ひろみさんは「Happy birthday, my dearest Mother‼︎ 　Stay healthy forever.」と英文で書き添えています。
 



この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます　とってもお若くてお綺麗ですね♥　お元気で嬉しいです！　いつまでもお元気でいて下さい♥」・「お母様　お誕生日おめでとうございます　お元気そうでとても素敵です　おふたりの喜びあふれる笑顔を拝見できて私も嬉しいです　いつまでもお元気でいらしてください♥」・「お母さま　おめでとうございます　最高に素敵な笑顔のツーショット♥　幸せのお裾分け♥ありがとうございます」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】