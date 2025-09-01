郷ひろみさんが自身のインスタグラムを更新。

母の誕生日をお祝いする、２ショット写真を公開しました。

【写真を見る】【 郷ひろみ 】 母の９２歳・誕生日を祝福 「92歳を迎えたけど、めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ」 笑顔２ショット公開





郷ひろみさんは「ちょっと日が過ぎてしまったけど、おふくろのバースデーをお祝いしたよ！」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、バースデーケーキと共に、郷ひろみさんが母と２人で満面の笑みを浮かべる様子が見て取れます。



続けて「今年92歳を迎えたけど、めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ。こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよねぇ。」と、記しました。

⁡

更に、郷ひろみさんは「Happy birthday, my dearest Mother‼︎ Stay healthy forever.」と英文で書き添えています。







この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます とってもお若くてお綺麗ですね♥ お元気で嬉しいです！ いつまでもお元気でいて下さい♥」・「お母様 お誕生日おめでとうございます お元気そうでとても素敵です おふたりの喜びあふれる笑顔を拝見できて私も嬉しいです いつまでもお元気でいらしてください♥」・「お母さま おめでとうございます 最高に素敵な笑顔のツーショット♥ 幸せのお裾分け♥ありがとうございます」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】