【紅の豚 プルバックキーホルダー サボイア】 11月 発売予定 価格：2,200円 【天空の城ラピュタ プルバックキーホルダー フラップター】 【となりのトトロ プルバックキーホルダー ネコバス】 12月 発売予定 価格：各2,200円

エンスカイは、「紅の豚 プルバックキーホルダー サボイア」「天空の城ラピュタ プルバックキーホルダー フラップター」「となりのトトロ プルバックキーホルダー ネコバス」をそれぞれ11月と12月に発売する。価格は各2,200円。

本製品は、映画作品に登場する乗り物達をミニチュアサイズまで小さくし、プルバック走行ができる機構を組み込んだ商品で、リアにフック穴を設けているため、キーホルダーをつけて持ち歩くこともできる商品となっている。

遊ばないときは、飾って楽しめるように、パッケージ内部は映画のワンシーンを思わせる背景を使用し、ジオラマ風に仕上げており、かわいらしいミニチュア造形に、いろんなところを動かしながら走る機能を加えて、パワーアップしている。

「紅の豚 プルバックキーホルダー サボイア」は、ボディを上下させ、水の上を叩くように進み、走るとエンジンも揺らす仕様となっている。なおプロペラは回転しない。

「天空の城ラピュタ プルバックキーホルダー フラップター」は、ボディを上下させ、羽を虫のように細かく震わせながら、前進する仕様となっている。

「となりのトトロ プルバックキーホルダー ネコバス」は、体を上下させ、足を一生懸命揺らしながら進む仕様となっている。

サイズ本体のみ：(約) 32mm × 50mm × 54mmキーホルダー含め：(約) 32mm × 50mm × 115mm 素材：ABS、TPR、Mサイズ本体のみ：(約) 23mm × 63mm × 38mmキーホルダー含め：(約) 23mm × 63mm × 100mm 素材：ABS、TPR、Mサイズ本体のみ：(約) 28mm × 41mm × 58mmキーホルダー含め：(約) 28mm × 41mm × 113mm 素材：ABS、TPR、M

(C)Studio Ghibli