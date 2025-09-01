大阪・関西万博のイタリアパビリオンで8月31日、新たな美術作品の展示が始まった。

大阪・関西万博イタリア館で公開されたペルジーノの絵画『正義の旗』〈2025年8月31日午前 大阪市此花区・夢洲〉

作品は、ルネサンス期に活躍したピエトロ・ヴァンヌッチ（通称・ペルジーノ 1450頃〜1523）の絵画『正義の旗』。



ペルージャのウンブリア国立美術館に所蔵され、イタリア国外での展示は初。10月13日の閉幕日まで鑑賞できる。



ペルジーノは、イタリア・ルネサンス期の三大巨匠（※）の一人・ラファエロの師匠として知られる。

最も成熟していたとされる1496年に制作された。 縦約2.2メートル、横約1.4メートルの油彩絵画は、上下2段で構成されている。

上段にはセラフィム（最高位の天使）と踊る天使たちに囲まれた聖母子が描かれ、下段には祈りを捧げる聖フランチェスコと聖ベルナルディーノ・ダ・シエナ、さらに頭巾を被った信者や群衆が描かれている。



背景には、ペルージャ（ウンブリア州・州都）の街並みが描かれている。

『正義の旗』は、聖ベルナルディーノ信徒会がペルージャの街を行進する際の旗（ゴンファローネ）として依頼したもの。

背景のペルージャの街並みとして、プリオーリ宮殿、サン・ロレンツォ大聖堂の鐘楼、サンタ・マリア・デイ・セルヴィ教会（現存せず）が描かれ、地域的なアイデンティティが強く込められている。

イタリアパビリオンの展示担当者は、ペルジーノについて、「調和が取れ、柔らかく優美な人物描写や透明感のある色彩が特徴で、日本の美意識ともつながる。コンテンポラリーな画家だった」と評価する。

“芸術は人生を再生する”をテーマとするイタリアパビリオンは、没入型映像などではなく、彫刻や絵画などの実物の展示が人気を呼んでいる。

開幕時からナポリ国立考古学博物館所有の古代ローマ時代（紀元2世紀）の彫刻『ファルネーゼのアトラス』、カラヴァッジョの絵画『キリストの埋葬』、レオナルド・ダ・ヴィンチの1000枚以上にわたるスケッチと記述のコレクション『アトランティックコード』といったイタリア最高峰の美術品を展示。5月からはミケランジェロの彫刻『キリストの復活』も加わり、閉幕日まで鑑賞できる。

※イタリア・ルネサンス時代の三大巨匠〜レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ