【クリニーク×本田響矢】数量限定フォトカードも♡秋色「Playful」コラボ第2弾

2025年8月29日（金）より、クリニークと俳優・本田響矢さんのスペシャルコラボレーション第2弾がスタートしました。今回のテーマは「Playful」。秋らしい装いとともに、透明感のある肌と血色感あふれるブラウンリップで彩る“プレイフルルック”を提案します。さらに、数量限定のオリジナルフォトカードや抽選キャンペーン、シークレットムービー配信など、心躍る特典も盛りだくさん。美容好きの方は見逃せません。

限定フォトカードと特典内容

キャンペーン第2弾では、対象製品の購入で「クリニーク オリジナル 本田響矢さん フォトカード（Playful ver.）」をプレゼント。

全3種類あり、1アイテム購入につき1枚がもらえます。配布期間は8月29日（金）～9月30日（火）。

さらに、第1弾に続き、直筆サイン入りファンデーションが抽選で3名に当たるSNSキャンペーンや、百貨店でのサイン入り製品展示も実施。

LINE友だち登録＆アカウント連携をした方には、9月29日（月）*に「シークレットムービー」も配信予定です。

*配信日は前後する可能性があります。

毛穴ケアに新提案♡クリアターン「アゼライン酸BOMBマスク」が登場

本田響矢さん使用アイテム紹介

今回のキャンペーンで本田さんが使用したのは、クリニークの人気アイテムたち。

イーブン ベター イルミネーティング ブライト セラム



30mL 価格：10,890円／50mL 価格：16,940円（税込）

コスメアワード7冠受賞のブライトニング美容液。透明感と潤いを与え、白玉のような美肌へ。

イーブン ベター メイクアップ V ファンデーション 50



価格：全7色 30mL 各7,040円（税込）

7種のビタミン*配合。自然なツヤと透明感を叶えるブライトニングファンデーション。

オールモスト リップスティック



価格：全3色 各4,730円（税込）

とろけるように馴染むカメレオンカラー。血色感リップで印象チェンジ。

クリニーク ポップ リップ＆チーク オイル



価格：全3色 各4,830円（税込）

新色「ヌードハニー」「ピンクハニー」が登場。リップとチークの2wayで、ジューシーな血色感をプラス。

刻印サービスで特別な1本を

公式オンラインショップと一部百貨店限定で、無料刻印サービスも実施中。

本田さんが撮影で使用した「オールモスト リップスティック ヌードハニー」など、お気に入りの1本に特別感を添えることができます。

秋の“Playfulルック”で自分らしく♡

クリニークと本田響矢さんの第2弾コラボは、秋を彩る新しい魅力でいっぱいです。

透明感のある肌づくりを支えるスキンケアや、血色感を引き出すリップ・チークアイテム、さらに特典のフォトカードや限定コンテンツまで♡

お気に入りのアイテムと一緒に、秋のプレイフルなメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。