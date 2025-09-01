「まじかわすぎる」木下優樹菜、4年前のワンピで圧巻スタイル披露「数年後の自分へ買ってるんですか？わたしは」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは8月31日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】木下優樹菜の美しいスタイル
「4年前に買ったワンピース」「夏休み lastDayな土曜日」と題し、自身の写真を5枚載せている木下さん。「4年前に買ったワンピースが買った当時よりしっくりきたところ」と、昔購入した白いワンピースを着用した、圧巻のスタイル際立つ姿です。続けて「そんな事、多々あるんです ありませんか？ 気に入って買った時に実際なんか…んー？！なんっか思ってたのとちがうゾ？！ とかって数年後の自分へ買ってるんですか？わたしは」と、思いをつづっています。さらにネックレスについては「6年前のを引っ張り出した」と明かしました。
コメントでは、「可愛すぎる」「めっちゃいいですね」「数年後の自分に買ってる系…わかりすぎる」「可愛い！」「白だから裾が汚れない様にしなくちゃね」「まじかわすぎる」などの声が上がっています。
「ヴィンテージのTommyデニム」13日にも「ヴィンテージのTommyデニム だぼだぼ お気に入り」と、自身の美しいスタイルを公開していた木下さん。洋服を着ていても、体が引き締まっている様子がうかがえます。今後も抜群のスタイルを期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
