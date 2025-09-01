デルレイ×「シルバニアファミリー」初コラボへ！ ショコラとウサギの赤ちゃんがセットに
老舗ショコラトリーブランド「DelReY（デルレイ）」は、11月1日（土）から、玩具シリーズ「シルバニアファミリー」と初コラボレーションした「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX」を、公式ECサイトなどで発売する。
【写真】ドレス姿がかわいい！ セットのショコラウサギの赤ちゃん
■豪華な2段BOX
今回「シルバニアファミリー」40周年記念の一環として発売される「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX」は、ダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）がセットになった数量限定の商品。
オリジナルデザインの2段BOXは、ダイヤモンドショコラが6個入っており、キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズの濃厚で個性豊かなフレーバーが楽しめる。
また、セットのショコラウサギの赤ちゃんは、ダイヤモンドモチーフをあしらったドレスを着ている限定仕様。加えて、大きなリボンのBOXに特別箔シールも付属し、自由にデコれるようになっている。
なお、「デルレイ」銀座店および公式ECサイトでは、10月1日（水）から予約開始。商品の予約方法やコラボレーションの追加情報は、「シルバニアファミリー」の公式SNSや「デルレイ」公式ホームページで順次公開予定だ。
