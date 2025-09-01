¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡ß¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¼ê¿¨¤ê¥×¥Ë¥×¥Ë¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ê¤É¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò°ìÂÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ò¼ÂÊª¥ì¥Ý¡Ó
¡¡¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ìÂÀè¤ËËÜ¥³¥é¥Ü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤ÇÅö¤¿¤ë·ÊÉÊ¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï°µ´¬¤ÎÁ´20¼ï¡ª¡¡¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£ËÉ±ÒÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤¹²ø½Ã¤ÎÆ¤È²¤òÃ´¤¦ÆüËÜËÉ±ÒÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¸·ë¤µ¤»¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¤Þ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤ª»®5Ëç¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤Î·ÊÉÊ¡£¸Ä¿ÍÅª¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¡¢ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¢»ÔÀî¥ì¥Î¡¢»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¡¢ÊÝ²Ê½¡»ÍÏº¡¢ÌÄ³¤¸¹¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ø½Ã¤È¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦5¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥Ë¥×¥Ë¤È¤·¤¿¿¨´¶¤ò¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¡Çò¥ß¥Ê¤ä²ø½Ã8¹æ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×Á´20¼ï¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×Á´3¼ï¤âÍÑ°Õ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¤ß2500±ß¤Î²ñ·×¤´¤È¤Ë¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡ß»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¡¢¸Å¶¶°Ë½Õ¡ß»ÔÀî¥ì¥Î¡¢ÊÝ²Ê½¡»ÍÏº¡ß°¡Çò¥ß¥Ê¡¢»Í¥ÎµÜ¸ù¡ßÌÄ³¤¸¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Éð´ï¤ò¹½¤¨¤ë8¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤À¡£
¡¡Â³¤¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¢»ÔÀî¥ì¥Î¡¢»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¡¢ÊÝ²Ê½¡»ÍÏº¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ç·×¤ÇÀèÃå30ËüÌ¾Ê¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×½é¤Î ¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜËÉ±ÒÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡ª¡¡Âè2´ü¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤¹²ø½Ã¤ÎÆ¤È²¤òÃ´¤¦ÆüËÜËÉ±ÒÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¸·ë¤µ¤»¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¡£
