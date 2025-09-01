「言葉で表すのはすごく難しい。グッときました」１年ぶりの復帰、ファンの大歓声に万感！ 浦和の29歳ボランチは今後に自信「ピッチで表現していきたい」
８月31日、浦和レッズはJ１第28節でアルビレックス新潟とホームで対戦。１−０で勝利を飾り、リーグ戦で２試合ぶりの勝点３を獲得した。
この一戦で81分から２ボランチの一角に投入されたのが、MF柴戸海だ。FC町田ゼルビアに期限付き移籍で加入した昨季は開幕から活躍も、９月に左膝軟骨損傷で手術という事態に。浦和に復帰した今季は、新潟戦前まで公式戦不出場だった。
昨年８月以来のJ１出場となった29歳のボランチは奮闘。劣勢だった終盤に持ち前の守備力を発揮し、チームの完封勝利に貢献した。
そのパフォーマンスをマチェイ・スコルジャ監督は次のように称えた。
「我々にとって嬉しいニュースです。長い間離脱していて、難しい状況下での投入でしたが、良い仕事をしてくれました。柴戸のスキルや経験は我々にとって非常に重要ですので、復帰は嬉しいです」
試合後に取材に応じた柴戸は、指揮官から特に真ん中のスペースを閉めるように指示されたと明かす。投入後の様子については、「入る時に難しくなるかなと思っていましたけど、思ったよりも中で統率が取れていたおかげで、比較的スムーズでした」と振り返った。
また、ボランチを組んだMF松本泰志との連係については「気が利く選手なので、バランスが取れます。やりたいようにやって、頼った部分がありました」とコメントしている。
そして、試合後のファン・サポーターからの大歓声には「言葉で表すのはすごく難しいですけど、グッときました」と話した。
自身のコンディションに「大分上がって来ています。このレベルでも、寄せるとかついていくのは、できるようになっています」と手応えを掴んだ柴戸は、「自分の持ち味をピッチで表現したいです」と力強く語った。
浦和に、頼もしいボランチが帰ってきた。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
