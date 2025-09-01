ヤマハ電動アシスト「PAS SION-U」、新車購入で安全・安心サービスが付帯するキャンペーン開催中 - 24インチに新色も
ヤマハ発動機販売は9月1日より、「PAS SION-Uだけの"もしも"への備え! 安心プラスキャンペーン」を期間限定で開催している。
ヤマハ発動機販売「PAS SION-Uだけの"もしも"への備え! 安心プラスキャンペーン」
同キャンペーンは、電動アシスト自転車「PAS SION-U」の 20インチもしくは24 インチを新車で購入(新車購入であれば年式問わず)し、WEBで製品保証登録をされた方を対象に、最大1億円の対人・対物賠償を補償する「自転車賠償責任保険」と、1年間使用回数無制限の「ロードサービス」(最大10km/回数無制限)をプレゼントするというもの。
運転免許を返納後に電動アシスト自転車へ乗り換える方が増得ている中、「駐車場でうっかり車に接触してしまった」「買い物帰りにタイヤがパンクして走行できなくなってしまった」など、自転車搭乗中の万が一に備えることで、搭乗者およびその家族に安心できる環境を提供することを目的に企画したという。
キャンペーン期間は9月1日〜10月31日。なお、11月7日までにWEB製品保証登録を完了のこと。
「PAS SION-U」(24インチ 新色・シアンブルー)
なお、9月10日には、「PAS SION-U」の24インチタイプに新色「シアンブルー」が登場する。価格は15万4,000円。
