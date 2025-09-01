【札幌２歳Ｓ・坂本の特注馬】非凡な切れ味のポペットを侮るなかれ　欧州血統の父の血統にも期待

◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）

近親に活躍馬が多い血統馬がそろい、どの馬にとっても試金石となる楽しみな２歳重賞だ。キャリア１戦１勝の馬は８頭を数えて、人気も割れそうな馬券的にも妙味がありそう。あえて狙いたいのは、非凡な切れ味が魅力のポペット（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）だ。

８月２日の札幌での新馬戦（芝１５００メートル）は、４角７番手から外から豪快な伸び脚を見せて３馬身差の快勝を飾った。２着だったレッドスティンガーが、続く２戦目で勝ち上がったことを考えればレースレベルは低くない。特に上がり３ハロン最速３３秒９をマークしたのは注目に値する。

今年の札幌の芝で上がり３ハロン３３秒台を記録した馬が走ったレースは、ポペットの勝った新馬戦を含めて５レースあり、他は全て格上の古馬が戦ったスピード自慢のそろう１２００メートル戦。いくらヨーイドンのスローペースとはいえ、芝１５００メートルの２歳戦で記録したのは能力の証拠。高橋康調教師が「いい勝ち方でした。思った以上に切れました」と驚いたのは正直なところだろう。

新馬戦当時の馬体重が４１６キロと小柄な牝馬で、最終週の荒れた馬場への対応はカギになりそうだが、そこは血統に期待を込めたい。欧州血統の父サトノクラウンは、現役時代に道悪の宝塚記念（２０１７年）を制するなど力を要する馬場を苦にしなかった。不安よりも魅力が大きいとみて、一発狙ってみたくなる。（坂本 達洋）