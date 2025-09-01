「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

俳優の鈴木福（２１）がファーストピッチセレモニーを行った。リリーフカーに乗って背番号「２９」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶって左腕から打者を務めた山本の内角に力強い直球を投げ込んだ。球速１０５キロを計測した。

一方で注目を集めたのは、ゲーム「パワフルプロ野球」のマスコット・パワプロくん。右翼のブルペンからリリーフカーを軽やかに運転して鈴木福を内野まで届けただけでなく、ファーストピッチセレモニーでは捕手も務めた。

そこで鈴木福の投球をしっかりビタ止めキャッチしただけでなく、ストライクゾーンへわずかにミットを動かすフレーミングも披露。本職のキャッチャーでなければできない技術にファンも「パワプロくん何者！？」「福氏の投球も見事なんだが、パワプロくんのキャッチングも凄くないか？」「今日福くんどんな球投げたかなって見ようとしてたけどそれどころじゃないｗパワプロくんって運転できたのキャッチングできたの何者？」と沸いた。

さらにダッシュマンレースでも驚きのスピードを見せており、野球に必要な能力を兼ね備えたハイスペックであることが明らかになっていた。