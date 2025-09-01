京都 三条大橋「土下座像」の正体は？ 実は土下座ではなかった尊皇思想家・高山彦九郎の忠義心【前編】

京都の三条大橋を渡ったことがある人なら、橋のたもとにひとつの銅像を見たことがありますよね？皇居の方角に深く頭を下げる姿から「土下座像」と呼ばれています。

待ち合わせ場所としても知られていますが、あれは高山彦九郎（1747年〈延享4年〉-1793年〈寛政5年〉）という人物の像です。

江戸時代後期の尊皇思想家で、「寛政の三奇人」のひとり。

奇こそ我らの誉！江戸時代、尊王論と海防論の先駆者となった「寛政の三奇人」を紹介

彼は生涯の大半を旅に費やし、各地で出会った人びとや出来事を日記に残しました。その記録は幕末の志士たちにも読まれ、大きな影響を与えました。

ここではまず、彦九郎がどう志を抱き、どのように旅を重ねたのかを見ていきましょう。

少年の日と出奔

1747年（延享4年）、上野国細谷村（現在の群馬県太田市）に生まれました。父は郷士の高山彦八正教。家の由来をたどると、新田義貞に仕えた高山重栄に行き着きます。

13歳のときに『太平記』を読み、強い感銘を受けました。1764年（明和元年）、18歳のときには郷里に置き文を残し、京都へ出奔。岡白駒に学んだとされますが、正式な弟子ではなく、自ら尊皇の学を求める道を選びました。

のちに江戸へ出て、儒学者・細井平洲に学びます。父の仇討ちを相談したところ、平洲にいさめられた話が伝わります。これを機に、武力ではなく学問や実践によって志を示す生き方へと傾いていきました。

江戸ではまた、蘭学者の前野良沢の家に出入りし、杉田玄白や大槻玄沢らとも親交を結びました。和歌を詠み、議論を重ね、人脈を広げていきます。

旅の始まり

やがて彦九郎は「旅の人」となります。北は津軽半島の果て、南は鹿児島まで、日本各地を歩き続けました。

1773年（安永2年）の『赤城行』では赤城神社から伊香保温泉までの旅を記し、1774年（安永3年）の『甲午春旅』では江戸から京都に向かう途上で伊勢神宮や熱田神宮に参拝しました。1790年（寛政2年）の『北行日記』では津軽半島の先端にまで至り、蝦夷地渡航を望んだことが記されています。

これらは単なる旅行記ではありません。社寺や温泉の記録にとどまらず、農村の困窮や飢饉の惨状までも書き留め、当時の社会を映し出しています。

皇居望拝

彼の象徴的な行動が「皇居望拝」です。京都滞在中、三条大橋から御所の方角に拝礼を繰り返しました。その姿が後に銅像として残り、今も人々の目に触れています。

あれは「土下座」ではなく、ひたすら天皇への敬意を示した拝礼でした。頼山陽の『高山彦九郎伝』にも記され、彼の人生を語る上で欠かせない場面です。

次回の【後編】に続きます。

参考文献

唐沢道隆『高山彦九郎 : 草莽之臣』（1943 国立国会図書館）千々和實・萩原進編『高山彦九郎全集』（1954 高山彦九郎遺稿刊行会）野間光辰『高山彦九郎 京都日記』（1974 淡交社）千々和實・萩原進編『高山彦九郎日記』（1978 西北出版）木部克己 編『高山彦九郎の実像 維新を呼んだ旅の思想家』（1993 あさを社）正田喜久『明治維新の先導者 高山彦九郎』（2007 みやま文庫）