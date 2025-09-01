9月1日 発表

パルは9月1日、同社が展開する「3COINS」にて、TVアニメ「SPY×FAMILY」とのコラボアイテムを今秋に発売することを発表した。

「3COINS」の公式Xは、「SPY×FAMILY」とのコラボアイテム発売決定の告知をポスト。公開されたティザービジュアルには、メインキャラクターであるロイド・アーニャ・ヨル、そして犬のボンドと思われるシルエットを確認できる。

詳細については9月25日にお知らせするとのこと。どんなアイテムが登場するのか、続報を待ちたい。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会