急な雨に備えてカバンに入れていた折りたたみ傘。取り出す時は良いものの、使用後のたたみ方に悩んだり、収納時の厚みがカバンの中で邪魔になったりした経験はないだろうか。特に濡れた状態での収納は、他の荷物を濡らさないかという心配も付きまとう。そんな傘の悩みを解決すべく、Waterfront社から画期的な折りたたみ傘「ポケフラット クイック」がMakuakeに登場した。

製品概要 製品名：ポケフラット クイック

価格：【Makuake割】2,228円（税込）／【一般販売予定価格】2,970円（税込）

発売日：2025年10月末までにお届け予定

製品ページ：※リンクが削除されました。

たった2秒でたためる革新的な設計

「ポケフラット クイック」の最大の特徴は、その名の通りたった2秒でたためる点にある。一般的な折りたたみ傘のように骨組みをひとつずつ折りたたむ必要はなく、特許加工技術によって誰でも簡単にきれいにたためるという。

この驚きの速さは、電車の乗り降りの際や、店舗への出入り時など、素早く傘をたたむ必要がある場面でも重宝するだろう。

厚みわずか約2.5cmの超薄型設計

もう一つの特徴は、収納時の厚みわずか約2.5cmという超薄型設計だ。この薄さにより、カバンの中やポケットでかさばることなく収納できる。一般的な円筒形の折りたたみ傘とは一線を画す薄さを実現していると言える。

さらに、重さ約185gという軽量さも魅力。持ち運びの負担を最小限に抑えながらも、直径約100cmという十分な傘面積を確保している。

紫外線対策にも活躍する多機能性

「ポケフラット クイック」は雨だけでなく、晴れの日の紫外線対策としても活躍する。紫外線を最大98%カットし、最大UPF50+の保護性能を備えているとのこと。日傘としても使用でき一年を通して活用できるので、カバンや車内に一つ、常に忍ばせておくのもいいだろう。

人気の「ポケフラット」シリーズの進化版

Waterfront社の「ポケフラット」シリーズは、これまでも薄型折りたたみ傘として多くのユーザーから支持を得てきたという。今回の「ポケフラット クイック」はその人気シリーズをさらに進化させ、たたむ時間を短縮した新モデルだ。

日本の梅雨時期や突然のゲリラ豪雨に備えるアイテムとして、また夏の強い日差しから身を守るアイテムとして、「ポケフラット クイック」は多くの人の日常に寄り添う頼もしい存在となりそうだ。

記事内画像は同サイトから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。