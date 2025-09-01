Snow Manが韓国歌番組に出演 渡辺翔太が大阪・心斎橋で報告＆待遇に感謝 司会者から「グローバルスター」の声
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。
【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した渡辺翔太
渡辺は、オールブラックのコーデの首元や指にジュエリーを輝かせて登場。トークでは「Swarovski」にとっての新スタートにからめ、「自分タレントだなと、ちゃんとしなきゃと思ったことがあって」と切り出した。
海外での仕事が増え、「それこそSwarovskiのオーストリアの本社、ウィーンにお邪魔させていただいたり、グループとしてはタイのフェス（『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』）や韓国の歌番組にお邪魔したり」と、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』出演を報告した。
渡航の際「空港に行ったらチケットが目の前にあって、それをいただくことになる」とスタッフに感謝。一方で「やっぱり1人で海外に行く時を考えたら、誰もチケットをとってくれないので、自分で海外に行けるようになりたい。初歩的なことなんですけど、宿泊の予約とか、自分でできるようにならないと（笑）」と語った。
対して、司会者からは「グローバルスターですからね」と声がかかっていた。
日本・大阪の中心地である心斎橋に、関西エリアにおける新たな旗艦店「Swarovski大阪」が同日オープン。3フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストアとなる。
