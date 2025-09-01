Chageが、10月8日にリリースするニューアルバム『Instinto（インスティント）』の収録曲を発表した。

ニューアルバム『Instinto』のタイトルは、スペイン語・ポルトガル語で「本能」を意味しており、Chageのライブでの衝動的で情熱的な表現が込められているという。収録内容で特筆すべきなのは、「飾りのない歌 -Acoustic Ver.-」だ。2024年夏にリリースした「飾りのない歌」を盟友・十川ともじがアコースティックバージョンとしてリアレンジして収録されている。装飾を削ぎ落とし、言葉の一つひとつに新たな息吹が宿るアコースティックサウンドが、聴く人の心に深く沁みわたる。この曲はアルバム発売に先行してデジタル配信中である。

さらにアルバムには「真夏のInstinto -Acoustic Ver.」「One Love 〜二人だけの軌跡〜 -Acoustic Ver.-」の新曲2曲に加え、Chageのキャリアから、「ベンチ」「LOVE」「two of us」のセルフカバーとして新たに十川ともじのアレンジによるアコースティックバージョンで収録される。

▲デラックスエディション盤

▲通常盤

アルバム『Instinto』は全6曲収録のコンセプト・アルバムとなるが、さらに『Billboard Live 64 to 67』と題したCDには『Chage Billboard Live 64 to 65』、『Chage Billboard Live 65 to 66』、『Chage Billboard Live 66 to 67』と3年間にわたるビルボードライブから、Chage自身が厳選したベスト・パフォーマンスがコンパイルされる！ライブならではの臨場感とアレンジの妙が詰まった、まさに“Chage Billboard Live Best”である。本能のままに音と向き合い、言葉を紡いだ2枚組アルバム『Instinto』は、Chageの音楽の世界を深く味わえるアルバムとなる。

また、アルバムのデラックスエディションにはChageの躍動感あふれるビジュアルが大胆にデザインされたオリジナルの特性タオル“Chage Characteristic wide towel”が同梱され、そのビジュアルが公開された。ぜひこの機会にアルバムを予約し、11月からスタートする全国ツアー＜Chage Live Tour 2025＞にてタオルを身につけて足を運んで欲しい。

▲“Chage Characteristic wide towel”

■アルバム『Instinto（インスティント）』

発売日：2025年10月8日（水）

・『Instinto（Deluxe Edition) 』／UICZ-9250／￥9,350（税込）

・『Instinto』／UICZ-4702/3／￥5,500（税込） ◆収録楽曲

・Disc1

01.真夏のInstinto -Acoustic Ver.-

02.LOVE -Acoustic Ver.-

03.two of us -Acoustic Ver.-

04.ベンチ -Acoustic Ver.-

05.One Love 〜二人だけの軌跡〜 -Acoustic Ver.-

06.飾りのない歌 -Acoustic Ver.- ・Disc2『Billboard Live 64 to 67』

「Billboard Live 64 to 65」

01.Newsにならない恋

02.さよならは踊る

03.僕と君のように

04.天使がくれたハンマー

「Billboard Live 65 to 66」

05.Swing&Groove

06.ショートショート

07.真夜中の二人

08.告白

「Billboard Live 66 to 67」

09.螢

10.レノンのミスキャスト

11.幸せな不条理

12.横顔の月

■＜Chage Live Tour 2025＞ 2025年

11月01日（土）Zepp Nagoya

11月02日（日）Zepp Namba

11月08日（土）Zepp Fukuoka

11月09日（日）BLUE LIVE HIROSHIMA

11月14日（金）CLUB CITTA’ 川崎

11月15日（土）Sendai PIT

11月23日（日）Zepp DiverCity

11月30日（日）Zepp Sapporo

■＜Chageのずっと細道＞ 2025年

9月6日（土） 金沢GOLD CREEK

9月7日（日） 松本LIVE HOUSE 箱船

9月13日（土） 松山WStudioRED

9月15日（月・祝） 高松MONSTER

9月27日（土） 広島HIROSHIMA CLUB QUATTRO

9月28日（日） 出雲APOLLO

10月4日（土） 札幌六花亭 きたこぶしホール

10月12日（日） 沖縄ガンガラーの谷

■＜Chage Billboard Live 67 to 68＞ 2026年1月9日（金） ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場16:00 開演17:00／2ndステージ 開場19:00 開演20:00 2026年1月11日（日） ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場16:00 開演17:00／2ndステージ 開場19:00 開演20:00