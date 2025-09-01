【9月前半の恋愛運】やや思い切った動きがしにくくなる月頭。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック

今までの挑戦的な流れにブレーキがかかり、やや思い切った動きがしにくくなる月頭。今後も新しい展開に乗っていきたいのなら、少なからず「今までにやったことのないもの」を人生に取り入れる必要はあります。各星座の9月前半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！画像をタップしてね！

関心は次第に挑戦から日常へ。意識の移行期です



9月前半：おひつじ座さんの恋愛運まだまだ大きく変わっていきたい意欲を持つおひつじ座ですが、次第に自分を取り巻く状況は動き、自分のそのやる気が果たして正しかったのか、少し自信が持ちにくくなるかも。今まではある一点からしか物事を見ていなかったのが、具体的な出来事をきっかけに別な視点が頭に入ってくるようになり、集中しにくくなる。そんな感じの月頭です。

「私の本音はどこにある？」内面を探る旅が始まります



9月前半：おうし座さんの恋愛運自分の中で価値観が交錯し、モヤモヤが増しそうな月頭。ここまでのおうし座は、パワフルで挑戦的な社会運を背景にかなり頑張ってきていると思います。それは同時に「今までの自分なら選ばなかった道に飛び込むこと」を意味し、そこに新たな可能性を見出しつつも、どこかすぐには消化しきれない面もあった。それが正直なところでしょう。

次第にブレーキがかかる日常。それも意味があるよ



9月前半：ふたご座さんの恋愛運下半期以降の強力な流れにブレーキがかかりだす月頭です。ここまで強力な挑戦の波に乗って前進してきたふたご座ですが、ここからはそのペースが落ち、その分「挑戦以前の、まだやり残していたこと」に次第に目を向ける流れになるでしょう。

出会いに感じる複雑な思い。今心はどこにある？



9月前半：かに座さんの恋愛運新たな人との出会いや起きる出来事に刺激されやすい月頭。そういうものを求めていたはずのかに座ですが、いざ起こってみると自分の深い部分が妙に騒ぎ、たとえば好感を持ちつつも「何だかイラっとする…」。そんなこともしばしばありそう。

人に対し感じる複雑な思い。そこに大事なヒントが



9月前半：しし座さんの恋愛運最近一気に広がり、そして深まりつつあった対人関係にブレーキのかかる月頭です。背景にはしし座の心理状態があり、今までその自由さや、時に奇抜さも興味の対象だった相手に対し「ちょっとやりすぎじゃない？」もしくは「大丈夫なの…」などと感じ始めるのかも。

現状への疑問から始まる内省期。テーマは対人関係！



9月前半：おとめ座さんの恋愛運月頭は、状況の中で自分の考え、意志を通したいという気持ちの高まる時期。ここまでのおとめ座はパワフルな社会運の流れの中で、新しい挑戦を余儀なくされてきました。それは必要なことですが同時にどこか面白く、おとめ座の好奇心、隠れていたやる気を大いに刺激するものでもあったはず。

ゆるやかにペースダウン。ラブチャンスは逃さずに



9月前半：てんびん座さんの恋愛運高いレベルで集中し、猛烈なスピードで今を駆け抜ける時期が次第に弱まり、少しずつ自分の内面やこれまで一旦横においておいたことへ関心が移りだす月頭。まだまだ元気なてんびん座ですが、ただ一時に比べ集中しにくくなり、協力し合ってきた周囲とも歩調がずれ始めるよう。

再び心は過去の恋へ。強め葛藤にも意味はある！



9月前半：さそり座さんの恋愛運新たな人との出会い、その人とのかかわりが、ここまで意欲的に自分や日常を変え挑戦してきたさそり座の勢いにブレーキをかける月頭。内心少しカチンとくるかもですが、相手の言うことはもっともでかつ気の合うタイプなのでしょう。

いて座も周囲も新局面へ。心の変化を感じる時期



9月前半：いて座さんの恋愛運社会面で起こる新たな展開がいて座の大事な対人関係に大いに水を差す月頭。ここまで、恋人や親友などを含む周囲がパワフルな時期で、その集中力と挑戦意欲に大いに刺激され、いて座自身も新たな挑戦に意欲的に取り組んできたのでしょう。ですが、その後バイトや仕事など社会にかかわる方面が忙しくなり、間接的に「もっと常識的になるべきなのでは…」という気持ちが高まってきそうなのが今です。

恋人との価値観差が課題に。深く掘り下げましょう



9月前半：やぎ座さんの恋愛運現在社会面での活動を中心に、自分の新しい一面を磨いていっている雰囲気のやぎ座。ここまでは高いモチベーション、挑戦意欲も手伝ってかなり集中していましたが、ふとその状況に疑問が生じるのがこの月頭かも。

流れは再び内省方向へ。恋人と話すと吹っ切れそう



9月前半：みずがめ座さんの恋愛運何か現実的な事情が気になりだし、ここまで継続した高いレベルの集中力と挑戦意欲にブレーキがかかり始める月頭。端的にいって、「何か先に片付けておかなくてはならないテーマを思い出した」みたいな雰囲気で、そのことは月半ばに至るころにはよりしっかり思い出し始めるはず。

再び浮上する誰かとの関係。重要な時期の始まり



9月前半：うお座さんの恋愛運うお座にとってここしばらくの最重要テーマは「日常生活の過ごし方、過ごす環境、考え方をガラッと変えること」です。実際に、これまでとはまるで違う状況に身を置いたりするようになった人はとても多かったはずですが、ある方面からブレーキがかかり、前進に待ったがかかるのが月頭でしょう。

