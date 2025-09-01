佐藤健、豪華自宅を初公開「想像の20倍広い」「衝撃走ってる」と話題に
【モデルプレス＝2025/09/01】俳優の佐藤健が8月31日、自身のTikTokを更新。自宅の様子を初公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐藤健、広々自宅でピアノ弾く姿
佐藤は「【初公開】佐藤健の自宅がヤバすぎた…」として、広々とした自宅の様子を公開。「人が住めるくらい広い」という玄関から、4台のピアノと大きなソファが置かれたリビング、たくさんの食品が入った冷蔵庫の中まで、プライベート空間を映している。また、家賃について「言えるわけないだろ！！」と笑顔で話す姿も収められている。
この投稿に、ファンからは「凄すぎる！！」「想像の20倍広い」「衝撃走ってる」「健くんの自宅が見れる日がくるなんて」「見せてくれてありがとう」「家具の配置センス良すぎ」「素敵な空間」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
