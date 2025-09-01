チャリティーランナー横山裕、城島茂＆森本慎太郎の差し入れに感謝 完走後「Golden SixTONES」生出演
【モデルプレス＝2025/09/01】8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」で、31日午後8時45分にゴールしたチャリティーランナー・SUPER EIGHTの横山裕が、同日「Golden SixTONES」（毎週日曜よる9時〜）の生放送に登場した。
【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人
SixTONESメンバー一同が大きな拍手で迎えるなか、全力で走りきった横山が登場。あらためて、今回のマラソンを振り返り「完走できてうれしかった。やったらやれるっていうところを見せたかった。オカンのこともあったし、弟たちにも協力してもらったから、絶対完走するって決めていた。いろんな皆さんの思いを背負っていたから本当に完走できてよかった」と語った。
この日、休憩地点での城島茂と森本慎太郎からの冷やし茶漬けの差し入れについて「本当においしかった。リーダーと慎太郎ありがとうございます。固形物が食べられへんから、合宿でも体重が落ちたり、足がつったり…今回はリーダーと慎太郎がいろいろ調べて差し入れしてくれて、ありがたかったです」と改めて感謝を伝える場面も。
つらかったタイミングを聞かれ「午後の1時2時ごろ。暑さよりも、先が見えなかったのがつらかった。なんで俺『リーダー越える』とか言ったんやろうって。めっちゃ後悔しましたけど、やって良かったです」と笑顔で語った。
なお、9月１日よる9時から「完全密着！横山裕２４時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦!〜」も放送される。（modelpress編集部）
◆横山裕、後輩SixTONESに語ったこととは
