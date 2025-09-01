ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A.T>が反発している。８月２９日の取引終了後、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>とニッチトップブランドの成長支援を目的に業務提携したと発表しており、好材料視されている。



マスカットＧのブランド開発力と、エニマインドのＥＣ運営・ＳＮＳ・クリエイターネットワーク・マーケティングノウハウや各種テクノロジープラットフォームを掛け合わせることで、ＳＮＳ・ＥＣ・ライブコマース・実店舗を一貫させた立体的かつ実行力のある商品プロモーション施策を実現する。具体的には、マスカットＧ子会社ＷｉｎＣのオーラル美容ブランド「ＭｉｉＳ」をはじめとする美容ブランドのアジア展開を加速させるとしている。



