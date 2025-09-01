１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円２３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安となっている。



８月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０５銭前後と前日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米物価指標がインフレ圧力の根強さを示し、米長期金利が上昇したことを受けて一時１４７円４１銭まで上伸した。



月初に絡む実需筋のドル買い・円売りなどで、この日の東京市場のドル円相場も堅調な展開。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による９月利下げ観測を背景に、足もとで円が対ドルで買われていた反動もあり、午前９時１０分ごろには１４７円２６銭をつける場面があった。ただ、きょうは米国がレーバーデーの祝日となることから模様眺めムードが広がりやすく、一段とドルを買い上がる勢いは乏しい。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円２２銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



