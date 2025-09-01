「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ＪＲＣ<6224.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１日の東京市場でＪＲＣは一時１７５１円まで上昇し、連日で上場来高値を更新したあとは上げ一服商状。足もとでの急ピッチな株価上昇が警戒されているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が人気化したきっかけは、７月１５日に２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結業績予想と中間配当計画を上方修正したこと。前期にグループ入りした高橋汽罐工業で３月完了の利益率の高い大型案件が多かったことなどを背景に、営業利益見通しは従来の６億１７００万円から９億１７００万円（前年同期比４０．９％増）に引き上げ、中間配当は従来計画比１円増額の１４円とした。なお、通期業績予想は従来見通しを据え置き、期末配当は従来通り１４円を計画している。



出所：MINKABU PRESS