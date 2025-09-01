伊藤歩、水着姿で“夏のおもひで”投稿 ヘルシーショットに反響「めっちゃ綺麗」「超絶美しい」
俳優の伊藤歩（45）が、1日までに自身のインスタグラムを更新し、水着姿の写真を公開した。
【写真】「美しい！」水着ショットを公開した伊藤歩
投稿では「まだまだ暑い日が続きそうです。熱中症にはくれぐれも気をつけて、残りの夏を乗り切りましょう」とファンに呼びかけ。ハッシュタグには「#夏のおもひで」「#海」と添え、夏のひとときを切り取った爽やかな投稿となった。
伊藤の水着ショットには、フォロワーから「めっちゃ綺麗」「超絶美しい」といったコメントが寄せられ、夏を感じさせる一枚に多くの反響が集まっている。
