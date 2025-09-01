山梨・北杜産のクラフトビール「うちゅうブルーイング」（山梨県北杜市高根町蔵原）が今年、米国で行われた世界最大規模の品評会「ワールド・ビア・カップ」で最高の金賞を受賞した。

フルーティーな味わいと、おしゃれなラベルが特徴で、高知県から移住してきた男女２人が、「宇宙」を合言葉に独学でビール造りに挑み、快挙を成し遂げた。（河合正人）

この品評会では、世界中からエントリーされる数千銘柄のビールを部門別に審査し、金・銀・銅賞を決める。今年は５月にインディアナ州で授賞式が開催され、うちゅうブルーイングの主力商品「宇宙Ｒｅｌａｘ」が、原料のホップの香りと濁りのある「ＨＡＺＹ ＰＡＬＥ ＡＬＥ」部門で金賞に輝いた。

創業したのは楠瀬正紘さんと鈴木ルミコさんで、高知県でデザイン関係の仕事を通じて知り合い、１５年ほど前に北杜市に移住。「人から微生物まで地球上の全ての活動は宇宙の表現の一つ」という考えから、「宇宙農民」を名乗って無農薬農業を始め、みそや米こうじなどの発酵食にも取り組んでいた。

◇

転機は２人が米オレゴン州ポートランド市を訪れた２０１６年。現地名物のビール醸造所兼酒場「ブルーパブ」で、多種多様なホップの香りや、アルコール度数を楽しめる米国式ビールを体験し、味わいの豊かさに衝撃を受けた。「独自の発酵を追求し、本場に負けない独創的なビールを作りたい」と決意したという。

帰国後、ホップの栽培を始めたところ、北杜市がかつて産地だったことを知った。鈴木さんも「何か大きな縁がある」とビール造りにのめり込んだ。

１７年には醸造所を建設して合同会社「宇宙カンパニー」を設立。米国などから高品質のホップを輸入して本格的に生産を開始した。

◇

醸造所では販売せずにＥＣサイトのみの取り扱いだったが、楠瀬さんが発酵させたカクテルのような独特の風味と、鈴木さんが手がけたラベルデザインが話題を呼び、首都圏を中心に注文が相次ぐようになった。２１年には北杜市小淵沢町で、今春には東京・虎ノ門で直営店を構えるまでになり、現在は年間約１５０種類、約１００万本を生産する。

楠瀬さんは「フルーティーな味の中に、飲んだ人を驚かせるような唯一無二のビールを造りたい」と意気込む。

鈴木さんは「ＳＮＳ時代はデザインやファンづくりが大切」と強調。ラベルは黒やカラフルな色を使って幻想的に仕上げられ、「ＵＫＩＹＯＥ」「ＲＯＮＩＮ」などネーミングもユニークだ。

２人はコロナ禍の医療活動や、能登半島地震の被災地復興に寄付しており、社会貢献を重視した事業を目指している。楠瀬さんは「宇宙の表現のおかげで生まれたビール。おいしいと感じる喜びや驚きをさらに広げていきたい」と話した。

人口比率で全国トップクラス

クラフトビールは、１９９４年の酒税法改正に伴って地ビールが解禁されて以降、全国で急成長しており、特に山梨県内の成長は著しい。

酒類容器メーカー「きた産業」（大阪）の調査などによると、県内の醸造所は２０２４年１２月末時点で２１か所と人口比率で全国トップクラス。４年間で３倍に増えた。

山梨地ビール醸造者協議会によると、県内は主な市場となる首都圏に近いうえ、ワイン県として定着しているため、同じ酒類としてビール造りにも関心が高いことが背景にあるという。

当初はドイツ、ベルギー産に近い伝統的な苦みのあるビールが多かったが、近年はうちゅうブルーイングのように、ホップの香りを生かした多様な風味の米国式ビールに取り組む醸造所が増えているという。