「喜多方ラーメン坂内」 名店監修鍋スープ拡充 ダイショー

ダイショーは2025年秋冬新製品を8月1日から発売した。食品（グロサリー）売場向け製品では、「喜多方ラーメン坂内」監修の鍋スープ、「天下一品」監修の鍋の素と鍋用後入れ調味料、「男梅」タイアップ第2弾のしゃぶしゃぶ用つゆを投入した。

有名ラーメン店とのコラボレーションによる「名店監修鍋スープ」シリーズの展開を強化。「喜多方ラーメン坂内淡麗旨だし仕立て」を新発売した。同店の特徴である「あっさり×コク」の味わいを淡麗系の鍋スープとして再現。とんこつと鶏がらのコクに、ラードの旨みとチャーシューの風味を加え、アクセントに黒こしょうを利かせた。3〜4人前。700g、税込み希望小売価格415円。

「名店監修鍋スープ」で関西地区限定だった「天下一品赤ん鶏白湯味」の販売エリアを全国に拡大する一方、個食シーンに対応できる「名店監修鍋の素」シリーズの展開も強化。「天下一品京都鶏白湯味」を投入。鶏や野菜の旨みを利かせ、隠し味にみそを加えて濃厚な味わいに仕上げた濃縮タイプの「鍋用スープ」と「赤ん粉風にんにく辛旨だれ」のセット。1人前×4回分。156g（鍋用スープ33g×4袋、辛味調味料6g×4袋）、同437円。

「男梅しゃぶしゃぶつゆ」

「天下一品」の代名詞である「こってり」が楽しめる粉末タイプの鍋用後入れ調味料「天下一品監修こってりの素」も新発売した。出来上がった鍋に加えるだけで、鶏と野菜の旨みと「とろみ」が濃厚な味わいをもたらし、おいしさを引き立てる。15g、同162円。

ノーベル製菓「男梅」タイアップ第2弾として「男梅しゃぶしゃぶつゆ」も投入。「男梅」の味わいを再現し、昆布、かつおの旨みを加えた濃縮タイプの「つゆの素」と梅干し感をさらに上げる「濃厚男梅だれ」のセット。2人前×2回分。190g（つゆの素80g×2袋、梅だれ15g×2袋）、同356円。