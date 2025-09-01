巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１４回は笹原操希外野手（２１）。今季１軍デビューを果たし、プロ初安打もマークしたが、１軍の壁にはね返されて１軍定着は果たせなかった。走攻守三拍子がそろう笹原が１軍で感じた課題は何だったのか。再昇格を目指して試行錯誤を続ける今に迫った。（取材・構成＝小島 和之）

４月に支配下昇格した笹原は、同１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）でプロ初安打。２度の１軍昇格を経験したが、準備段階でいかに相手投手の明確なイメージを作り上げられるかが結果を左右すると痛感したという。

「今は投手の映像がいくらでも見られる。しっかりと試合前に投手を観察して、実際に試合で打席に立った時にはイメージとの差があまりないようにする。その準備は大切だと感じました」

６月９日に２度目の２軍降格。２割９分だった２軍打率は、７月下旬には２割４分台まで落ちた。思うような打撃ができない中で、指揮官の助言を参考にしながら打席での意識を変えた。

「無駄に力が入りすぎていたというか、安打を打つために、より強いスイングで、強い打球を打ちたいという思いからスイングがバラバラになった。今は桑田２軍監督がおっしゃる『野手のいないところに打つ』ことが大事だと思うし、どうしたらそこに打てるのかを最近は考えています」

２軍調整中だった主砲・岡本からも助言を授かった。

「『漠然とこの球を打ち返そうではなくて、この球の、どの高さをどこに打ち返すか、というイメージするといいよ』と。いろいろな話を聞かせてもらいましたが、最近は相手投手を見て、どこに打ちにいくかを決めて打席に入っています」

理想の形で打ちたい、遠くに飛ばしたい、などといった意識を持たないことも重要視している。矢野２軍打撃チーフコーチは「欲を捨てろ」という言葉で、注意を促してくれるという。

「きれいな打球を打とうとしても、試合では自分主導ではなくて投手ありきなので。例えば左投手なら、二塁手の頭上に打ちにいくと決めます。自分が思っているよりも球威があったら、投手と遊撃手の間に強く打つイメージで…とか、センターに意識を置きながら前で捉えて左中間にライナーを打ちにいこうかな、と考えたりします」

もう一度１軍にはい上がり、競争を勝ち抜いていくために走攻守そろったプレーでアピールを重ねていく。

「１軍の力になりたいですけど、まずは自分ができることをやらないといけない。打撃はもちろんですが、１軍に残るなら守備と走塁でもインパクトを残して、全てがつながっていくようにプレーしていきたいです」

◆笹原 操希（ささはら・みさき）２００４年２月９日、長野市生まれ。２１歳。小学３年から長野南リトルで野球を始める。上田西では３年春に甲子園出場。高校通算３３本塁打を放ち、２１年育成ドラフト４位で巨人入団。今年４月１４日に支配下昇格。あだ名は「ささ」。１８０センチ、８６キロ。右投右打。