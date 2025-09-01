元ニューヨーク市長のルドルフ・ジュリアーニ氏/Dee Delgado/Reuters/File

（ＣＮＮ）米ニューヨーク市の元市長でトランプ米大統領の元顧問弁護士でもあるルドルフ・ジュリアーニ氏が週末にニューハンプシャー州で交通事故に遭ったことがわかった。負傷したものの命に別条はなく回復に向かっている。ジュリアーニ氏の警護責任者やニューハンプシャー州警察が８月３１日、明らかにした。

警護責任者のマイケル・ラグーザ氏はＳＮＳ「Ｘ」への声明で、ジュリアーニ氏の乗用車が３０日夕方、高速で後方から追突されたと説明した。ジュリアーニ氏は近隣の外傷センターに搬送され、胸椎（きょうつい）の骨折や複数の裂傷と打撲、左腕と下肢のけがと診断されたという。

ラグーザ氏によると、事故の直前、ジュリアーニ氏は家庭内暴力の被害を受けた女性から呼び止められ、現場で救助活動を行い通報もした。到着した警察官が対応を引き継ぐまで現場にとどまっていたという。

ニューハンプシャー州警察によると、家庭内暴力の通報に対応していたところ、ジュリアーニ氏の車が別の車に追突された。ジュリアーニ氏を含む３人が救急車で病院に搬送されたが、いずれも命に別条はないという。

ラグーザ氏はＣＮＮに対し、ジュリアーニ氏は「元気で、完全に意識もはっきりしていた」と語った。ジュリアーニ氏を狙った事案だったのかという問いには「不運な場所で不運な時に起きた事故だった」と述べた。

ジュリアーニ氏はトランプ氏の長年の盟友であり、２００１年の米同時多発テロの際の市長だったことから「米国の市長」とも呼ばれた。２０年の米大統領選以降は選挙介入疑惑をめぐる法的な問題や財政難に直面している。

ジョージア州とアリゾナ州で選挙結果を不法にひっくり返そうとしたとして訴追された件に関しては無罪を主張している。開票作業をめぐる発言で名誉毀損（きそん）で訴えられた裁判では、元選管職員２人に対し１億４８００万ドル（約２２０億円）を支払うよう命じられたが、今年１月には自宅や主な財産を手元に残す形で和解が成立した。