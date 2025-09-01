¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÀ»µ²ËâII¡ßBABYMETAL¡ÈÂÐ·è¡É¥é¥¤¥Ö¤Ç¶¦ÌÄ¡ªHR/HM»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÀ¤µª¤Î°ìÀï
ËâÎñ27Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î30Æü¡¦31Æü¤Ë¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡ØÀ»µ²ËâII vs BABYMETAL～°Ëâ¤¬Íè¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¥ë¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥á¥¿¥ë³¦¤Î°Ëâ¤È¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡¦¥¥Ä¥ÍÍÍ¤¬ÂÐ·è
¥á¥¿¥ë³¦¤Î°Ëâ¡¦À»µ²ËâII¤È¡¢¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡¦¥¥Ä¥ÍÍÍ¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¸ø±é¡£Î¾Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊHR/HM¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
BABYMETAL¤Ï¤½¤ÎÀÎ¡¢¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡Ö¥¥Ä¥ÍÍÍ¡×¤¬3¿Í¤Î¾¯½÷¤Ë¥á¥¿¥ë¤Î¥Ñ¥ïー¤òÍ¿¤¨¡¢¥á¥¿¥ë³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ê¥á¥·¥¢¡Ë¤È¤Ê¤ë»ÈÌ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¥Ä¥Í¿À¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¡£
À»µ²ËâII¤â¤Þ¤¿¡¢ËâÎñ¸µ¡Ê1999¡ËÇ¯12·î29Æü～31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ò»¶Âç¹õ¥ß¥µ¤ÇÃÏµåÀ¬Éþ¤ò´°Î»¤·²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢Ìó5Ç¯¤ª¤¤Ë¿ÍÎà¤Î°Ëâ²½¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆ½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÇ¯¡¢ËâÎñ27¡Ê2025¡ËÇ¯¤â40¼þÇ¯¤ÇºÆ½¸·ë¤·¡¢8·î19Æü°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£
HR/HM³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°Ëâ¤È¿À¤Î2ÁÈ¤Ë¤è¤ëÀ¤µª¤Î°ìÀï¤¬¤Ä¤¤¤ËÂÐ·è¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£DAY.1¡ØÁø¶ø -Encounter-¡Ù¥ì¥Ýー¥È
ËâÎñ27¡Ê2025¡ËÇ¯8·î30Æü DAY.1¡ØÁø¶ø -Encounter-¡Ù¤È¾Î¤·¤¿1ÆüÌÜ¡¢ËÁÆ¬¡Ö·èÀï¡×¤ÎÁ°Äó¤ÈÂê¤·¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢Å¨¤Ê¤Î¤«¡¢Ì£Êý¤Ê¤Î¤«!?¡¡¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Î¿¿¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿®¼Ô¡ÊÀ»µ²ËâII¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡õTHE ONE¡ÊBABYMETAL¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¿´Ãæ¤Ë²Ð¤òÃí¤®¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤ÇÂÔ¤Ä¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÀ»µ²ËâII¤À¡£
°ÅÅ¾¤«¤é¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÁÏÀ¤µª¡×¤«¤é½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡Ö1999 Secret Object¡×¡ÖÏ·³²¥í¥Ã¥¯¡×¤È¿·µì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£
¡Ö¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡×¤Ç¤ÏÆÍÇ¡¡¢¡ÖBABYMETAL Is Dead¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¡Ê¡ÖHMID¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£BABYMETAL¤Ø¤ÎÄ©È¯¤È¤â°¦¾ð¤È¤â¼è¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¿®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯THE ONE¤«¤é¤âÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
½ªÈ×¤Î¡ÖFire After Fire¡×¤Ç¤Ï¡¢±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ëLED±é½Ð¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÀÖ¤¯À÷¤á¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇBABYMETAL¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¡¢´ÑµÒ¤Ï·ý¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¿®¼Ô¤âTHE ONE¤â³Àº¬¤Ê¤¯°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ïµæ¶Ë¤ÎÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èÂÐ·è¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËBABYMETAL¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖBABYMETAL DEATH¡×¡£½Å¸ü¤Ê¥ê¥Õ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥³ー¥ë¤Ç²ñ¾ì¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ï¡Èµ·¼°¡É¤Î¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¯¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ãー¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ÎÇÈ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ÖPA PA YA!! (feat. F.HERO)¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¥¿¥ª¥ë²ó¤·¤¬È¯À¸¡£²ÐÃì¤È¥ìー¥¶ー¤¬Ç®¶¸¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÍÉ¤ì¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¢¥ë¥Ð¥àÁí¹ç¥Á¥ãー¥È¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëTOP10¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤«¤é¡¢¡ÖMETALI!! (feat. Tom Morello)¡×¡ÖSunset Kiss (feat. Polyphia)¡×¡ÖSong 3 (feat. Slaughter to Prevail)¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥³¥é¥Ü¶Ê¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÄºÅÀ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖRATATATA¡×¡Ö¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª¡×¡Öfrom me to u (feat. Poppy)¤Î¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½éÆü¥Õ¥£¥Êー¥ì¡£¡Ö¥¤¥¸¥á¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤¬BABYMETAL¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÍðÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤Þ¤ë¤ÇBABYMETAL¤ò¤¤¤¸¤á¤Ë¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃã¡¹¤òÆþ¤ì¤ë¤¬BABYMETAL¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö°Ëâ¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡×¤È±þÀï¤·¡¢¡Ö°ÎîÂà»¶¡ª¡ª¡×¤È¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÁÛÄê³°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤òÁ÷¤ê¡¢DAY.1¡ØÁø¶ø -Encounter-¡Ù¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£DAY.2¡Ø¾×·â -Impact-¡Ù¥ì¥Ýー¥È
2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬ºÆ¤ÓK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë½¸·ë¤·¤¿2ÆüÌÜ¡£DAY.1¡ØÁø¶ø -Encounter-¡Ù¤ÇÎò»ËÅª¤Êî°íð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¡£¤½¤ÎÂ³¾Ï¤È¤Ê¤ëDAY.2¡Ø¾×·â -Impact-¡Ù¤ÎËë³«¤±¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËBABYMETAL¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£°ÅÅ¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÅÄã²»¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥Èー¥êー¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥á¥¿¥ë¤Î¿À¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·Áá¤¯¤âµÒÀÊ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
µðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¡ÖBABYMETAL¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÀÖ¹õ¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Õ¤¬ßÚÎö¡£¥¹¥Æー¥¸Á´ÂÎ¤«¤é²ÐÃì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢BABYMETAL¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖBABYMETAL DEATH¡×――DAY.1¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶§Ë½¤Ç¹¶·âÅª¤Ê±é½Ð¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÀï¾ì¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀä¶«¡£SU-METAL¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥·¥ã¥¦¥È¡¢MOAMETAL¡õMOMOMETAL¤Î±Ô¤¤¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥³ー¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢K¥¢¥êー¥Ê¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡È¾×·â¡É¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖMETALI!!(feat. Tom Morello)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¿À¥Ð¥ó¥É¤Î¥½¥í²ó¤·¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢BABYMETAL¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï²ÖÆ»¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤òÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤é¤»¡¢MOMOMETAL¤Î¡ÖAre you ready?!¡×¤Î¥°¥í¥¦¥ë¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡£
¡ÖKxAxWxAxIxI¡×¡ÖKon! Kon! (feat. Bloodywood)¡×¤ÈDAY.1¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖSong 3 (feat. Slaughter to Prevail)¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÅ»¤Ã¤¿Alex Terrible¤ÎàØÌÔ¤Ê¥°¥í¥¦¥ë¤¬¹ì¤¤ï¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÏÀä¶«¤Ç±þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¹ö¤ÎÌç¤¬³«¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¡Öfrom me to u (feat. Poppy)¡×¤Ç¤ÏLED¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤È¥æー¥È¥Ô¥¢¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖWe are!! BABYMETAL!!¡×¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¡ÖRoad of Resistance¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇBABYMETAL¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¥³ー¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿À¶¡¹¤·¤¯¤âÑÛ¤È¤·¤¿Í¦»Ñ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
BABYMETAL¤¬ÅÜÅó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Ä¾¸å¡¢°ÅÅ¾¡£µðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÉÔ²º¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬Áö¤ê¡¢½ÅÄã²»¤¬ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£¡ÖÀ»µ²ËâII¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬´ÑµÒ¤Î¶»¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤«¤é¹ì²»¤È¤È¤â¤ËÀ»µ²ËâII¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÁÏÀ¤µª¡×¤Î½Å¸ü¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏºÆ¤Ó°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡£DAY.1¤Ç¤Ï¡È°Ò³Å¤Î°ì·â¡É¤È¤·¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡È°Ëâ¤ÎµÕ½±¤ÎÏµ±ì¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖKiss U Dead Or Alive¡×¡ÖNext Is The Best!¡×¤Ï¿·ÉèÂç¶µÅµ¡ØSeason II¡Ù¤«¤é¤Î¿·¶Ê¤ÇÅÜÅó¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¾ÈÌÀ¤ÏÀÖ¤«¤éÀÄ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£¡Ö¤í¤¦¿Í·Á¤Î´Û¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Âç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÖFire After Fire¡×DAY.2¤Ç¤Ï¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊÉñÂæ¤Î¼çÆ³¸¢¤ÏÀ»µ²ËâII¤Ë¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤êËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡Ä¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¢£¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡È¶¦ÌÄ¡É
¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤È¸ß¤¤¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯³Õ²¼¡£¡Ö¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦ÍÍ¤ËÀ»µ²ËâII¤Î³Ú¶Ê¡ÖEL DORADO¡×¤Ç¤Ê¤ó¤È¶¦±é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À»µ²ËâII¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢BABYMETAL¤Î¼ã¤Ç®ÎÌ¤È·ã¤·¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£À»µ²ËâII¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈBABYMETAL¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÞú¤Þ¤»¤¿²¿¤È¤â¡ÖÏ·³²¡×¤¤¤ä´ÓÏ¿¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Èµ·¼°¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦ÌÄ¡£°Ëâ¤È¿À¡¢¿®¼Ô¤ÈTHE ONE¤¬Æ±¤¸·ý¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤ÎÆóÌë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤ÎHR/HM»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÀ¤µª¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¸ò´¹¤¹¤ëµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤¬¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤À¤³¦À¬Éþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤ÆDAY.2¡Ø¾×·â -Impact-¡Ù¤Ï½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¥Ä¥ÍÍÍ¤ÏÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤¬¤«¤Ê¤êÆ±¤¸ÍýÇ°¤Î²¼¤ËÀ¤³¦À¬Éþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¡¢¿ÍÎà¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¥¼¥¦¥¹¤³¤½¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·Æ®¤¤¤Ï¾¡ÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª·ë¤·¤¿¡£
°Ëâ¤â¿À¤â¡¢¿®¼Ô¤âTHE ONE¤â¡¢Ã¯¤Ò¤È¤êÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¡£¤³¤ÎÌë¡¢²£ÉÍ¤Ë½¸¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¡ÖHR/HM¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢°Ëâ¤È¥¥Ä¥Í¿À¤¬¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
