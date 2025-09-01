１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、久々にヤムおんちゃん（阿部サダヲ）が登場。どこかのパン店に勤務していることが判明し、ネットで「美村屋復帰か？」と話題を集めている。

この日の「あんぱん」では、嵩（北村匠海）が書いたラジオドラマ「やさしいライオン」をヤムおんちゃんが暗い部屋で聞いていた。

ヤムおんちゃんは白い作業着を着ており、部屋の壁には「おいしいパンは笑顔から」「一つ一つ心を込めて焼き上げろ」などと書かれた貼り紙があり、どこかのパン店であることが分かる。

ラジオを聞き終わると、若い従業員が嵩のことを話題にする。ヤムおんちゃんは、嵩は俺のあんぱんを食べて育ったんだなどと言うも、若者はまったく信じず。ヤムおんちゃんのことを「じいさん」呼ばわりする。

ネットでは久々のヤムおんちゃん登場に「嬉しい！」「ヤムさんも『やさしいライオン』を聞いてくれていた」「ヤムおじだああああ！」など歓喜。また、ヤムおんちゃんがいた場所がパン店の休憩所だったことから「美村屋復帰か」「嵩もあんぱん買ってるからニアミスあるかも」「美村屋復帰だったら嬉しい」「ヤムおんちゃん、美村屋で働いている？」などの声も上がっていた。