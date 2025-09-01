『アストリッドとラファエル』シーズン1〜5、Lemino アクション＆ミステリープラスにて配信開始

2019年にフランスで誕生すると瞬く間に世界的な人気を博したミステリードラマ『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』。そのシーズン1〜5（字幕版）が本日9月1日（月）よりLemino アクション＆ミステリープラスにて配信開始となった。

日本唯一の海外ドラマ専門配信サービスに登場

本作の主役コンビは、几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進のちょっとガサツだけど大らかなラファエル。正反対の二人が、お互いの足りない部分を補い合い協力し合うことで事件を解決していく。

犯罪資料局で働く自閉症のアストリッドは、警官だった父親の影響で子どもの頃から刑事事件の調書や謎解きに人一倍興味を持ち、犯罪学者や監察医並みの知識も兼ね備えていた。ある日、医師の自殺を調べる警視のラファエルに的確な資料を出したことで、彼女に才能を見出されたアストリッドは、医師が次々と動機もなく自殺した3件の事件を一緒に調べることに。

論理的で几帳面、犯罪捜査のデータベースのようなアストリッドと、思いつきで行動する猛進型だが、おおらかで誰に対してもフレンドリーなラファエルという正反対の女性二人。しかし、アストリッドは自閉症を周りから理解されない苦悩を抱え、一方、ラファエルは愛息の親権を失う悲しみを抱えていた。そんな二人がお互いの苦悩と孤独を理解し合い、事件を解決したいという情熱を共有することで、徐々に距離が近づき、最強のバディとなっていく。

シーズンを重ねるうちにどんどん深まる二人の友情はもちろん、それぞれの恋愛模様にも注目だ。

月額390円（税込）のLemino アクション＆ミステリープラスでは、『アストリッドとラファエル』のほかにも、ミステリーチャンネルとアクションチャンネルの人気作品がラインナップ！ 専門放送局の魅力を凝縮した日本唯一の海外ドラマ専門配信サービスだ。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1〜5（字幕版）は、Lemino アクション＆ミステリープラス（https://www.axn.co.jp/static/action-and-mystery-plus/）で配信中。

