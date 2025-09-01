女性アイドルグループ、iLiFE!（あいらいふ）のメンバー、若葉のあが1日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されている画像について説明した。

若葉は「この度はみなさんにご心配をお掛けしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪した上で、「現在、拡散されている写真は中学2年生の時の写真になります。アイドルになるためにお別れし、それ以降一度も会っていませんでした。長い期間、連絡もとっていませんでしたが友人として数回、連絡をとったことは事実です。ただ、そこには恋愛感情は一切ありません。電話をした経緯については、配信に話題が出てしまったことで迷惑を掛けてしまったので電話で説明し、謝罪させていただきたく連絡しました」と説明した。

続けて「アイドルを始めてから今日まで一度も恋愛をしていません。これは胸を張って言えます。その覚悟でグループに加入させて頂きました。この約2年間、真面目にアイドル活動に向き合ってきた事実を信じていただけたら嬉しいです」と強調。「とは言え、今回のことで不安にさせてしまった方もいらっしゃると思います。今後、さらに気を引き締め、頑張って参りますのでどうかこれからも応援よろしくお願いいたします。改めてたくさんのご心配をおかけしてしまい申し訳ございませんでした」とつづった。

同グループをめぐっては、8月25日に公式サイトで、メンバー那蘭のどかに重大な規約違反が判明したとして、同27日に行われる日本武道館公演をもって脱退すると発表。同26日にはリーダー心花（このか）りり（26）について、事務所規定に抵触する不適切な行動が発覚したとして、処分を発表していた。