¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡×¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì£¡×¤ÈÎÞ¡¡ÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ç¿³ºº°÷
¥É¥é¥Þ¡ÖµÜÄî½÷´±¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡×¼ç±é¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤¬8·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Íµ¤ÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¼«Âð¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¿©ºà¤ÇÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬ÎÁÍý¤ò¶¥¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Î¼«ÂðÎäÂ¢¸Ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÎÁÍý¿Í¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Î¿³ºº°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡ÖÎÁÍý¿Í¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥Á¥ã¥ó¥°¥àÌò¤Î¤¿¤á¤«¡¢ÎÁÍý¿³ºº¥×¥í¥°¥é¥à½Ð±é¤Î°ÍÍê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÃú½Å¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï½é¤Î·Ð¸³¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤¤¼¢ÍÜ¿©¡×¡£¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤ËÅÄ±à½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÀ¸³è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈª¤Ç¼«¤é°é¤Æ¤¿ÌµÇÀÌôÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¡¢À®Ä¹´ü¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¸ý¤Ë¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ì£¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£