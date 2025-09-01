9月1日は「防災の日」です。日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用可能なポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、ポリ袋（アイラップ）を使って米を炊く方法について紹介しています。

アイラップの公式アカウントは、ポリ袋で米を炊く方法について、次のように紹介しています。

【アイラップで炊飯する方法】

（1）「米1：水1.2」の割合でアイラップの中に入れる。一般的な紙コップは200ミリリットル前後。

（2）空気をしっかりと抜いて上までねじり上げて、アイラップのなるべく上の方で結ぶ。

（3）耐熱皿を敷いた鍋でお湯を沸かし、そこにアイラップ入りの米を入れる。袋が鍋底や鍋肌に付かないように注意。

（4）お湯がグツグツしない程度、ポコポコくらいを維持しながら20〜30分加熱。

（5）20〜30分加熱したら、アイラップをお湯から出して10分蒸らす。取り出す際はやけどに注意。

（6）米の全体をよくほぐしてから食べる。

アイラップの投稿に対し、Xでは「練習してみようと思います！！」「おいしくうまく炊けました」などの声が上がっています。災害時に備えて、アイラップを使って米を炊いてみてはいかがでしょうか。