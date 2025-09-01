“このカラー”がかなりオシャレ！【UNIQLO：C】大人が即こなれる♡「グリーンアイテム」

フォーマルとカジュアルの塩梅が絶妙で、新作が出るたびにオシャレな大人たちから注目を集める【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】。この秋は、グリーンのラインナップが豊富に展開されているようです。ひとくちにグリーンといっても、商品ごとに異なる色味が楽しめて、コーディネートにプラスすれば、センスを感じるスタイリングに格上げしてくれそう。トップスからバッグまで、UNIQLO：Cの多彩な「グリーンアイテム」を紹介します。

スウェット感覚で着こなす上品セーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」＜54 GREEN＞\3,990（税込）

スウェットのようなクルーネックにV字ガゼット、そして動きやすそうなシルエットで、スポーティな雰囲気のトップス。公式サイトによると「やわらかく肌ざわりのよいコットン100％素材」を使用したニット素材で、カジュアルながらも品のある着こなしが叶いそうです。豊富なカラバリのなかでも落ち着いたグリーンなら、プレッピーなムードが漂い、大人っぽくも遊び心のあるスタイリングに。

グリーン × ブルーの配色が新鮮なプリーツスカート

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」＜55 GREEN＞\4,990（税込）

この秋も人気になりそうなプリーツのロングスカート。トレンド感を出しつつも、よくあるプリーツスカートとは違ったオシャレさを演出したいなら、配色にこだわりを感じるこちらがおすすめ。グリーンをベースに、腰まわりとバックスタイルにブルーを差すことで、印象的なデザインに仕上がっています。意外性のあるカラーリングですが、落ち着いた色味なので、大人のスタイリングに無理なく新鮮さをプラスしてくれそう。

ニュアンスカラーとワイドシルエットでこなれ感たっぷり

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」＜58 DARK GREEN＞\4,990（税込）

公式サイトで「コーディネートの主役になる、ワイドなカーブシルエット」と紹介されている、絶妙なシルエットがオシャレなパンツ。今季らしいゆったり感はありつつも、アンクル丈なのですっきりと穿きやすいうえにアクティブな印象で着られそうです。ブルーやグレーみをまとったニュアンシーなダークグリーンは、シンプルなトップスと合わせるだけで、こなれたスタイリングに見せてくれるはず。

いつもの外出をオシャレに見せるバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」＜58 DARK GREEN＞\3,990（税込）

ビジネスシーンでも使いやすそうな、シンプルなデザインと収納力を兼ね備えた機能性バッグ。内側にも外側にもポケットが付いていて、しかも撥水加工済み。背面にはスーツケースに引っかけられるベルト付きで、出張のお供にもぴったりです。黒でもグレーでもない、ダークグリーンなら、幅広いスタイリングと相性がよく、いつでもオシャレな雰囲気を醸してくれそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N