¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡ÙÊÆ¡¦±Ñ¤ÇÀä»¿¡ÄÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢100ÅÀ
¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢±Ç²èº×¤Ç¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤ÇÀä»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î±Ç²èÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¡ÊRotten Tomatoes¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î31ÆüÀµ¸á¡ÊÊÆÀ¾Éô»þ´Ö¡Ë¸½ºß¡¢±Ç²è¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ù¡Ê±ÑÂê¡ØNo Other Choice¡Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ17¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬100ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñBBC¤Ï¡Ö¡È×ò¹û¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡É´Ú¹ñ¤Î·æºî¤Ïº£Ç¯¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤¬¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼õ¾Þºî¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢À±5ÅÀËþÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤È¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢±Ç²èº×¤Ç·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤ò°·¤Ã¤¿±¢Ýµ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥³¥á¥Ç¥£¤ò¸ø³«¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Î¤Þ¤Ð¤æ¤¤»¦¿Í¥³¥á¥Ç¥£¤Ï¡¢À©¸æ¤µ¤ì¤¿º®ÆÙ¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿´Ú¹ñ´ÆÆÄ¤¬¡¢²ò¸Û¤Î¶¸µ¤¤òÉ÷»É¤·¤¿×ò¹û¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤òµ±¤«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¤âÍ¥²í¤Ê±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤ËËþ¤Á¤¿ºÇ¿·ºî¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÄ¹´ü¼º¶È¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀäË¾¤ä´ë¶ÈÀ¤³¦¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê»Ä¹óÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶»¤¬ÄË¤àÃµµá¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¿»¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¡È¥Þ¥ó¥¹¡É¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¤Ç¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤¬ÆÀ¤¿ÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢100ÅÀ¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿99ÅÀ¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£¤¿¤À¤·¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤ÎÅÀ¿ô¤Ï485¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ù¤âº£¸å·à¾ì¸ø³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈãÉ¾²È¤ÎÉ¾²Á¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤Îº£²ó¤Î¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ë¤ÎÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
IndieWire¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ò¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊThe Oscars May Have ¡ÇNo Other Choice¡Ç but to Finally Nominate Director Park Chan¡Ýwook¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Îµð¾¢´ÆÆÄ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÊ±¡Ë¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÊ¥¤¡¦¥ß¥ê¡Ê¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÊ±¡Ë¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤áºÆ½¢¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀï¤¤¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤À¡£24Æü¸ø³«Í½Äê¡£