元HKT48・AKB48の中西智代梨、すべて「水着以上のシチュエーション」アザーカットのデジタル写真集発売
元HKT48・AKB48のメンバーでタレントの中西智代梨（29）が、1st写真集『ちより日和』（双葉社）を4月に発売。そのアザーカットで構成したデジタル写真集『「ちより日和」 Another Edition』を8月29日に発売した。
【画像】「すべて水着以上」中西智代梨（全身ショット）
4月に発売した1st写真集は、福岡と東京で撮影。本編で使用できなかった未公開衣装カットをはじめ、泣く泣く掲載を見送ったカットやのみを厳選して1冊にまとめたものとなる。
ほぼ全編が「水着以上のシチュエーション」となっていて、大胆な衝撃カットも多数掲載されている。
HKT48の1期生として2011年にデビュー後、2014年にAKB48に移籍。以降は劇場公演やバラエティ番組でそのキャラクターを発揮し、多方面で活躍を続けてきた中西。2023年にグループを卒業後は、バラエティーや俳優業、YouTubeなどマルチに活動の場を広げている。
