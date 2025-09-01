季節感を先取り！ 秋のトレンドカラー“グレー”アイテム5選

夏のセールも一段落して、ショップには新作が続々スタンバイ。いち早くチェックすべきは、秋のトレンドカラーのグレー。今すぐコーディネートに取り入れて、季節感を先取り！

きちんと感と機能性を見事なまでに両立

\39,600（F/CE.（R）/F/CE. Flagship Store Tokyo TEL. 03-6452-5867）

マグネットで開閉できるラップスカートがドッキングしたレイヤードパンツ。ウォータープルーフ機能や防風性を兼ね備え、雨の日のきれいめスタイルに重宝。

チュールを重ねてデニムをモードにシフト

ジャケット\75,900 スカート\53,900（共にTHE KEIJI/THE KEIJI・IJIIT＆Co.表参道 TEL. 03-3499-7355） 靴\69,300（ビューティフル・シューズ/オーセンティック•シュー＆コー TEL. 03-5808-7515） 靴下はスタイリスト私物

デニムのカバーオールに、ブラックチュールを重ねたオリジナリティあふれるデザイン。お揃いのスカートとセットアップで着こなせば、コーディネートの完成度がさらにアップ。

ブルーのダブルステッチがさりげないアクセントに

パンツ\33,770（イロジカケ TEL. 03-6427-2504） トップス\12,100（CaRouseLamBRa/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001） 帽子\7,480（ベクターショップ TEL. 03-6381-6131）

モデルでデザイナーの紗羅マリーさんが好きな言葉“ダブルステッチ”がデザインの主役。

くすみグレージュならトレンド感がさらに加速

\48,400（プロポ/プロポデザイン TEL. 06-6535-0124）

大きめのレンズがキュートなラウンドシェイプサングラス。旬のグレージュカラーをまとったセルフレームは透明感があり、主張のあるデザインながら軽やかな印象に。

ボリューミーなアウトソールがユニーク！

スニーカー\44,000（grounds/FOOLS inc. customer@fools-inc.com） 靴下はスタイリスト私物

球体を連ねたようなアウトソールがインパクト満点。“履くジュエリー”の異名を持つだけあり、足元に視線集中間違いなし。