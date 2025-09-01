季節感を先取り！ 秋のトレンドカラー“グレー”アイテム5選
夏のセールも一段落して、ショップには新作が続々スタンバイ。いち早くチェックすべきは、秋のトレンドカラーのグレー。今すぐコーディネートに取り入れて、季節感を先取り！
きちんと感と機能性を見事なまでに両立
\39,600（F/CE.（R）/F/CE. Flagship Store Tokyo TEL. 03-6452-5867）
マグネットで開閉できるラップスカートがドッキングしたレイヤードパンツ。ウォータープルーフ機能や防風性を兼ね備え、雨の日のきれいめスタイルに重宝。
チュールを重ねてデニムをモードにシフト
ジャケット\75,900 スカート\53,900（共にTHE KEIJI/THE KEIJI・IJIIT＆Co.表参道 TEL. 03-3499-7355） 靴\69,300（ビューティフル・シューズ/オーセンティック•シュー＆コー TEL. 03-5808-7515） 靴下はスタイリスト私物
デニムのカバーオールに、ブラックチュールを重ねたオリジナリティあふれるデザイン。お揃いのスカートとセットアップで着こなせば、コーディネートの完成度がさらにアップ。
ブルーのダブルステッチがさりげないアクセントに
パンツ\33,770（イロジカケ TEL. 03-6427-2504） トップス\12,100（CaRouseLamBRa/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001） 帽子\7,480（ベクターショップ TEL. 03-6381-6131）
モデルでデザイナーの紗羅マリーさんが好きな言葉“ダブルステッチ”がデザインの主役。
くすみグレージュならトレンド感がさらに加速
\48,400（プロポ/プロポデザイン TEL. 06-6535-0124）
大きめのレンズがキュートなラウンドシェイプサングラス。旬のグレージュカラーをまとったセルフレームは透明感があり、主張のあるデザインながら軽やかな印象に。
ボリューミーなアウトソールがユニーク！
スニーカー\44,000（grounds/FOOLS inc. customer@fools-inc.com） 靴下はスタイリスト私物
球体を連ねたようなアウトソールがインパクト満点。“履くジュエリー”の異名を持つだけあり、足元に視線集中間違いなし。
写真・多田 寛 スタイリスト・武政 ヘア＆メイク・yumi（ThreePEACE） モデル・NON（Bravo Models） 文・恒木綾子
anan 2459号（2025年8月20日発売）より