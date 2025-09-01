【うお座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】
「皇帝」の正位置は、力強いエネルギーがみなぎることを示しています。
今月は、あらゆることにパワフルに挑戦したくなる時期です。
ただし、最初の熱量が高すぎて飽きてしまわないように注意。ペース配分を意識して取り組んでみて。
【今月のラッキーカラー：グレー】
グレーのアイテムが、冷静さを保ち、あなたに持続力をもたらします。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
