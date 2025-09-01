東京都墨田区には「防災」を目的に建設された「白鬚東アパート」という名の団地がそびえ立っています。隅田川に面して、まるで大きな壁のように存在感を放っている巨大団地。今回は建物から防災について学ぶことを目的に、「tenki.jp 知る防災」プロジェクトの協賛企業の皆様と防災団地の隅々を深堀りさせていただきました。

巨大な「防災団地」 建設された理由は

現地へ到着する前から圧倒されるほど巨大な団地「白鬚東アパート」は、地域の人の命を守る「防災」を目的として建設された建物です。

巨大な建物が建てられた理由は、1923年9月1日に発生した関東大震災。関東大震災によって、現墨田区エリアでは多くの死者が出る大惨事となりました。また、1960年代に大きな地震が相次ぎ、東京の防災拠点の整備を主張する中で、当時首都圏で震災が発生した際に甚大な被害想定が出たのが、荒川や隅田川に囲まれた江東デルタ地帯でした。

このエリアは海抜ゼロメートルの所が多く、木造家屋や工場など住宅が密集しているために、火災が起きたら燃え広がりやすく、災害危険度が高い場所とされていました。そこで、東京都は防災目的で再開発を計画し、「白鬚東アパート」が建設されました。

「白鬚東アパート」から学ぶ防災対策

白鬚東アパートは、構造からダイナミックでまるで巨大な防火壁となっていました。地上13階、高さ40メートル、全長はなんと1.2キロメートルにも立ち並びます。

災害発生時には、飛び火を防ぐためにベランダに備えつけられた防火シャッターが一斉に下がる仕組みとなっていて、アパートの棟と棟の間には4つの大きなシャッターがあり、まるで火を遮る要塞のような設備が仕組まれています。アパートのあらゆる場所に、火災時に住民を守るための細やかな造りに目を奪われました。

「火災が発生したら、やはり大事なのは水。」ということで、屋上にも地下にも、いざという時のための巨大な貯水タンクがありました。

「東白鬚公園」から学ぶ防災対策

白鬚東団地の避難場所とされているのが、隣にある東白鬚公園です。ここにも住民が命を守るための設備が多々あり、団地側には燃えにくい常緑樹が防火樹林としてメインに植えられています。

災害時に対応できる救護物資倉庫やいざという時にベンチがかまどになる「かまどベンチ」なども設置されていました。災害時に使用するものは、この地区での防災に関するイベントや集まりで積極的に使う機会を増やしているとのことでした。

また、災害時に大事なトイレは、井戸から水が出るような仕組みのマンホールトイレが、園内には80ヶ所以上設置されており、何万と避難されてくる人に対応できるよう対策を行っています。



なくてはならない防災用品の一つであるトイレですが、地震などの災害で実際にライフラインが完全に復旧するまでには、かなりの時間がかかります。１か月以上自宅のトイレが使えなくなることも検討すると、毎回それぞれの過ごす場所からマンホールトイレに向かうのはやはり大変です。各家庭毎に、簡易トイレは備えておくことが必要であるともお伝えしていくべきだと感じました。

東白鬚公園サービスセンター サービスセンター長の根岸秀明さんに説明をいただいているところ

「tenki.jp 知る防災」プロジェクト協賛企業の皆様と学んだこと

防災団地の見学会にご参加いただいた「tenki.jp 知る防災」プロジェクト協賛企業の皆さまからも思い思いに感想を述べていただきました。



クリクラ 菅原瑠美さん

見学した防災設備は自分の住んでいる地域にはないものなので、すごいと思った。話を聞いて、防災の意識の高さを感じた。防災に関して若い方の関心は低いように思うが、ここまでの設備があると意識は向上できるのではないかと感じた。



ＦＤＫ株式会社 藤波大輔さん

電車で現地に向かう途中、この建物だろうなというのがすぐに分かった。誰もが目標にできる目立つ建物というのは、安心感があると感じた。自分が住んでいる場所は、ビルがたくさんあっていざ避難しなければならない場合、どこが適しているのかが分からない。私が住んでいる地域と近い場所なのに防災意識の違いを感じた。



【ご説明いただいた皆様】

・白鬚東地区自治会連合会会長 梅若橋自治会会長 熊木一吉さん

・白鬚東地区自治会連合会 防災担当 白鬚東第二自治会 副会長 佐久間輝雄さん

・東京都住宅供給公社 窓口運営部 白鬚出張所 所長 青胗繁幸さん

・公益財団法人東京都公園協会 東白鬚公園サービスセンター サービスセンター長 根岸秀明さん

・公益財団法人東京都公園協会 公園事業部 防災区部東エリア 担当課長 小笠原明子さん



【取材後記／石榑亜紀子】

これまでも「防災」にまつわる色々なお仕事をさせていただきましたが、今回のように協賛企業の皆様と「防災設備」に触れながら、時間を共有させていただくのは初めてのことで、斬新で学びの多い時間となりました。

これだけの施設を生かすためには、普段から継続して防災訓練に参加して意識を高め、災害時のシチュエーション毎に、日頃から環境を整え、人と人とが協力しあうことが命を守る大切なことだと改めて感じました。貴重な経験をさせていただいたことに感謝し、今後も「防災力」を高めて、情報発信をしていきたいです。



この度はお忙しい中、ご協力をいただきまして、ありがとうございました。