【みずがめ座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、公平さを保つことを示します。
今月は、周囲の人の調整役として活躍する機会が多い月になりそう。
ただし、お世話係になりすぎないよう、相手との距離感も大切に。バランスを保つことが重要です。
【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジ色のアイテムが、周囲との自然なつながりを後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
