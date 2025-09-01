ホテルメトロポリタンで信越グルメを楽しむビュッフェを開催。新潟の「十日町そば」や「のっぺい汁」、長野の「信州そば」など
ホテルメトロポリタンの1階、オールデイダイニング「クロスダイン」では、長野県と新潟県の食材や郷土料理を味わい尽くす「【長野・新潟 信越フェア】ビュッフェ」を開催。
新潟県の「のっぺい汁」や、長野県の「信州そば」など、両県の魅力あふれるメニューをたっぷりとお届け。日本・西洋・中国料理やスイーツなどバラエティ豊かに用意されるビュッフェをお楽しみに。期間は、2025年10月1日（水）から10月31日（金）まで。
新潟県「十日町そば」と長野県「信州そば」は日替わりで登場
広大な土地の多様な気候で育まれた農産物が収穫される長野県と、一年を通して魚が水揚げされ、野菜、果物、米など数多くの農産物が生産される新潟県、両県の伝統料理や名物グルメなどがオリジナルメニューにて登場。
日本料理では、野菜の優しい甘さが口に広がる新潟県の郷土料理「のっぺい汁」のほか、新潟県十日町市の名物のつるりとした喉越しで香り高い「十日町そば」、または長野県で栽培されたそば粉を使用した風味豊かでコシがある「信州そば」は日替わりで用意。また、新潟県の郷土料理で海藻の一種である、いご草を煮て冷やし固めた「いごねり」も。ところてんのような食感で、磯の香りが際立つ1品なのでぜひご堪能あれ。
新潟県のソウルフードや信州味噌ソースを使用したピッツァも
西洋料理からは、ディナー限定で真鯛を蒸し上げて繊細な味わいを最大限に引き出し、信州産の赤かぶを使用した鮮やかな色合いのソースと合わせた「真鯛のバポーレ」を提供。芳醇なトリュフの香りも楽しみながら堪能できる1品に。
ランチ限定では、太麺にコクのあるウスターソースで仕上げられた焼きそばに、トマトの風味を味わえる特製ミートソースをかけた、食べ応えのある新潟県のソウルフード「新潟イタリアン」が登場する。
さらに、信州味噌を使った特製ソースで焼き上げ、茄子と相性抜群の「茄子とサルシッチャピッツァ」にも注目。サルシッチャのうまみたっぷりで、食べ応えのあるごろっとした具材がポイント。
点心や信州味噌を合わせた担々麺など中国料理も勢揃い
中国料理では、旬のれんこんやさつま芋、茄子、いんげんなどの野菜をたっぷりと使って、子供でも食べやすい醤油ベースの甘辛い味付けに仕上げられた「新潟県産野菜と豚バラの炒め」など、中国料理ならではのメニューが楽しめる。
ディナー限定の「野沢菜入り信州味噌担々麺」は、辛口でさっぱりとした味わいに、うまみと香り豊かな信州味噌と練りごまをベースにした注目の逸品。野沢菜のシャキシャキとした食感とごまの風味、そして味噌のコクが合わさった深い味わいをぜひ堪能してみて。
長野県産りんごや新潟県の生乳を使用したスイーツで甘いひとときを
お食事メニューだけでなく、種類豊富に用意されるスイーツも必見。優しい甘さが魅力の長野県産のりんごのコンポートと、サクサクで口溶けのいいクランブルを合わせた秋を感じる「長野県産りんごのクランブル」はランチ限定。新潟県の酪農家が搾った生乳を使用した「ヤスダヨーグルトのババロア」はディナー限定なのでお見逃しなく。
そのほかにも、信越産のフルーツを使用したパティシエ自慢のフルーツタルト、マスカルポーネムースと長野県産シャインマスカットを合わせたヴェリーヌ、新潟県産ル レクチエ（洋梨）の繊細な甘みと、カモミールのゼリーの爽やかな香りがベストマッチしたグラススイーツなど、多彩なスイーツが並ぶので存分に味わおう。
ランチとディナーそれぞれで登場するタイムサービスメニュー
時間限定で1人1皿提供されるタイムサービスは、ランチタイムとディナータイムで特別メニューが登場。
ランチタイムの「新潟と長野県産のきのこ入りふかひれおこげ」は、新潟県と長野県産のきのこをふんだんに使用したシェフ特製のふかひれあんかけを、熱々の中華おこげにたっぷりとかけて提供。きのこの豊かな香りとうまみ、とろりとしたあん、そしておこげの香ばしさとパリパリの食感が重なり合う、おいしさあふれる1皿をどうぞ。
ディナータイムに登場するのは「合鴨の和風ロースト 長野県産紅くるり大根おろし 特選ポン酢醤油」。鉄板で香ばしく焼きあげる合鴨は外はカリッと、中はふっくらジューシーで口いっぱいに広がる鴨のうまみが味わえる。鮮やかな紫色が美しい長野県産紅くるり大根おろしと、まろやかな酸味の特選ポン酢醤油で引き立てた特別なメニューをお楽しみに。
ローストビーフやピッツァ、伝統のバニラアイスクリームなど定番メニューも堪能
ビュッフェにはこだわりの定番メニューも多数ラインナップ。肉のうまみあふれる「ジューシーローストビーフ低温調理 64℃仕上げ」や、熱々できたてを提供する鉄板料理コーナーの料理、クロスダインおすすめの「ビーフシチュー」、自慢のピザ窯で焼きあげるピザなどバラエティ豊かな西洋料理が揃う。
また、特製“海鮮貝だし汁”で味わう「季節野菜と仔羊のしゃぶしゃぶ」や、ディナータイム限定のお寿司、「白麻婆豆腐」をはじめとした煮込み料理や炒め物、麺類、目の前で蒸しあげる点心のほか、焼き菓子や季節のジェラート、ホテルメトロポリタン伝統のコクと深みのあるバニラアイスクリームなど、おすすめの品々もお見逃しなく。
10月だけの特別なビュッフェで、長野県と新潟県の美味を存分に堪能してみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
和・洋・中シェフの華麗な共演、時間＆数量限定メニューは必見
池袋駅から徒歩3分の場所にある、ホテルメトロポリタンのビュッフェレストラン「クロスダイン」。ライブキッチンには和・洋・中・スイーツのシェフができたての本格料理を提供する。ホテルビュッフェで特別な時間を。
